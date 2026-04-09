Tái lập hạt kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo

Theo đó, Vườn quốc gia Côn Đảo có chức năng, nhiệm vụ của chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp; đồng thời có chức năng quản lý khu bảo tồn biển, khu Ramsar theo quy định của Luật Thủy sản, Luật Đa dạng sinh học.

Vườn có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học rừng, biển, đất ngập nước; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ du lịch sinh thái, cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo quy định.

Những loài động vật biển quý hiếm tại Vườn quốc gia Côn Đảo (Video: VQG Côn Đảo).

Để thực hiện chức năng trên, UBND TPHCM xác định cơ cấu Vườn quốc gia Côn Đảo bao gồm 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 1 đơn vị trực thuộc là Hạt Kiểm lâm Rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo. Như vậy, Quyết định số 2096/QĐ-UBND cho phép Vườn quốc gia Côn Đảo tái lập hạt kiểm lâm trực thuộc vườn quốc gia như trước đây.

Trước đó, trong đợt tổ công chức tăng cường của Bộ Nội vụ khảo sát công tác thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại đặc khu Côn Đảo vào đầu tháng 11/2025, ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo, đã đề xuất việc tái lập lại hạt kiểm lâm thuộc vườn quốc gia.

Tổ công chức tăng cường của Bộ Nội vụ làm việc với Vườn quốc gia Côn Đảo ngày 1/11/2025 (Ảnh: CTV).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo, cho biết hoạt động bảo tồn tài nguyên thiên nhiên rừng biển của đơn vị đang gặp khó khăn.

Nguyên nhân là sau khi giải thể Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo trực thuộc Ban quản lý Vườn để thành lập Hạt Kiểm lâm Côn Đảo trực thuộc Chi cục Kiểm lâm TPHCM thì phát sinh nhiều hạn chế trong hoạt động bảo tồn tài nguyên thiên nhiên rừng biển.

Thứ nhất là phân tán đầu mối quản lý, thiếu sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, làm giảm tính chủ động trong xử lý các vụ việc liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng - biển.

Thứ hai là khi phát hiện các vụ vi phạm hành chính về lâm nghiệp hoặc xâm phạm khu bảo tồn biển, lực lượng của Vườn phải chờ phối hợp với Hạt Kiểm lâm Côn Đảo để lập biên bản và ra quyết định xử lý, khiến quá trình xử lý chậm, không kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm hoặc bảo toàn tang vật.

Hệ sinh thái Vườn quốc gia Côn Đảo rất đa dạng (Ảnh: VQG Côn Đảo).

Thứ ba là ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ rừng, khu bảo tồn biển và đa dạng sinh học, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trên cùng địa bàn.

Thứ tư là gặp khó khăn trong điều phối nhân lực, phương tiện và kinh phí, vì không cùng hệ thống quản lý nên việc huy động lực lượng hỗ trợ giữa hai bên gặp nhiều hạn chế.

Đặc biệt, do giải thể Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo nên đơn vị thiếu nhân sự thường xuyên bám trụ 24/24 tại các trạm, chốt trên các đảo nhỏ.

Từ những khó khăn trên, Vườn quốc gia Côn Đảo đã đề xuất UBND TPHCM xem xét thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng trực thuộc Ban Quản lý Vườn, kế thừa tổ chức, nhân sự của Hạt Kiểm lâm Côn Đảo. Mô hình này trước đây đã thực hiện và hoạt động hiệu quả trong 32 năm.

Vườn quốc gia Côn Đảo thường xuyên tổ chức các hoạt động đưa động vật hoang dã quý hiếm về lại môi trường sống tự nhiên (Ảnh: VQG Côn Đảo).

Trả lời vấn đề này tại buổi họp báo ngày 6/11/2025, ông Nguyễn Bắc Nam cho biết khó khăn ở điểm Ban Quản lý Vườn quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập, Hạt kiểm lâm lại mang tính chất đơn vị hành chính. Do đó, thành phố phải nghiên cứu xử lý linh hoạt vì đây là vấn đề chưa có quy định cụ thể nhưng phù hợp thực tiễn địa phương.

Sau một thời gian nghiên cứu, thẩm định đề án, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, UBND TPHCM đã chính thức xác định Hạt kiểm lâm Rừng đặc dụng Côn Đảo là đơn vị trực thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo.