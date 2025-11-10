Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện 3 cơ chế đặc biệt thu hút cán bộ tài năng

Trong Kết luận số 205-KL/TW ngày 7/11, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt một số giải pháp đột phá nhằm thu hút, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ đối với những cán bộ thực sự tài năng, xuất sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, Bộ chính trị nêu rõ 3 cơ chế đặc biệt nhằm thu hút những cá nhân thực sự tài năng vào hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện các cơ chế đặc biệt để thu hút người tài (Ảnh minh họa: Gia Bảo).

Tuyển dụng đặc cách, không cần thi tuyển

Một trong những cơ chế đột phá được Bộ Chính trị nêu trong Kết luận số 205-KL/TW là việc thực hiện tuyển dụng đặc cách, không qua thi tuyển vào làm công chức, viên chức đối với 2 nhóm đối tượng chiến lược.

Thứ nhất là các nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành chiến lược, quan trọng (gọi tắt là nhà khoa học).

Nhóm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí: Có giải thưởng, công trình nghiên cứu góp phần đổi mới, phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, đất nước; có thành tích công tác đặc biệt xuất sắc so với yêu cầu; có phát minh, sáng chế nâng cao hiệu suất công việc hoặc giải pháp đột phá, sản phẩm tạo ra kết quả có giá trị cao…

Thứ hai là các nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng (gọi tắt là nhà quản lý).

Nhóm này phải đáp ứng đủ các tiêu chí: Có chuyên môn sâu trong lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với lĩnh vực tuyển dụng; có thành tựu nổi bật; có kinh nghiệm làm tư vấn, quản lý cấp cao đối với một số chuyên ngành đặc thù từ 5 năm trở lên.

Bên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và đạt giải cao trong các cuộc thi uy tín cũng được thực hiện quy trình xét tuyển; ưu tiên các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng của quốc gia, địa phương.

Cơ chế bố trí, sử dụng vượt chuẩn

Sau khi được tuyển dụng đặc cách, cán bộ tài năng sẽ được đơn vị quản lý tạo điều kiện bố trí, sử dụng với 3 quyền lợi ưu tiên.

Đầu tiên là được cấp có thẩm quyền ưu tiên quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý.

Thứ hai là được ưu tiên cử đi đào tạo, bồi dưỡng, học tập, nghiên cứu… kể cả khi chưa bảo đảm điều kiện về độ tuổi, chức danh quy hoạch.

Đặc biệt, trong thời gian được cử đi đào tạo, cán bộ tài năng vẫn được giữ nguyên chế độ, chính sách và được chi trả toàn bộ kinh phí theo quy định.

Thứ ba là được bố trí công tác phù hợp, phát huy tối đa năng lực chuyên môn, trình độ, sở trường; được xem xét luân chuyển đến làm việc có thời hạn tại các tổ chức trong nước, quốc tế.

Người tài sẽ được đặc cách tuyển dụng, không phải thi tuyển (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Đối với sinh viên sau tuyển dụng, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp thì được xem xét, giao tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc cấp vụ mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch, lý luận chính trị. Sau 1 năm sẽ xem xét việc bổ nhiệm chính thức.

Đối với nhà khoa học, nhà quản lý thì cấp có thẩm quyền có thể xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp, kể cả trong trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức có thành tích công tác đặc biệt xuất sắc vượt trội, có sản phẩm cụ thể mang lại hiệu quả cao cũng được hưởng 3 quyền lợi ưu tiên như.

Một là được xem xét quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý.

Hai là được ưu tiên cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước; được cử đi đào tạo lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

Ba là được xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh lãnh đạo, quản lý liền kề hoặc vượt một cấp.

Đặc biệt, họ được hưởng 3 quyền lợi ưu tiên trên mà không nhất thiết bảo đảm các điều kiện về độ tuổi, chức danh quy hoạch, trình độ lý luận chính trị, thời gian giữ chức vụ…

Đãi ngộ đặc biệt về lương và chính sách

Cán bộ tài năng được tạo điều kiện về môi trường làm việc để phát huy năng lực của mình.

Theo đó, họ được đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện thuận lợi để làm việc; được ưu tiên tiếp cận các nguồn lực, công nghệ mới nhất phục vụ công tác; được vinh danh, đặc cách khen thưởng xứng đáng…

Đối với cán bộ có đóng góp quan trọng thì được bố trí nhà ở công vụ; được ưu tiên cao nhất trong nhóm được mua nhà ở xã hội; được hỗ trợ phương tiện đi lại, chế độ chăm sóc sức khoẻ…

Đối với sinh viên, sau khi được tuyển dụng, họ được hưởng 100% mức lương; hưởng phụ cấp tăng thêm tối thiểu 150% mức lương trong thời hạn 5 năm.

Đối với nhà khoa học, nhà quản lý thì được hưởng phụ cấp tăng thêm tối thiểu 300% mức lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng trong thời hạn 5 năm. Đồng thời, họ được áp dụng khung lương, thưởng đặc biệt, theo thoả thuận nếu có thành tích xuất sắc.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức tài năng sẽ được nâng ít nhất một bậc lương của hệ số lương hiện hưởng và hưởng phụ cấp tăng thêm 300% mức lương hiện hưởng.