Nhân sự cấp xã phải được rà soát cả số lượng lẫn chuyên môn

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị khẩn trương rà soát, báo cáo thực trạng việc bố trí và sử dụng cán bộ, công chức tại cấp xã để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hạn chót gửi báo cáo là ngày 25/9.

Theo yêu cầu, các địa phương phải thống kê cụ thể số lượng, chất lượng, cách bố trí cán bộ, công chức tại UBND cấp xã theo từng lĩnh vực chuyên môn. Tỷ lệ cán bộ có bằng cấp, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí công tác cũng cần được làm rõ, kèm theo biểu tổng hợp do Bộ Nội vụ ban hành. Ngoài ra, địa phương phải đánh giá thực trạng nhân lực ở cấp xã, chỉ ra thuận lợi, khó khăn, chính sách đã áp dụng và đề xuất giải pháp.

Các địa phương phải thống kê cụ thể số lượng, chất lượng, cách bố trí cán bộ, công chức tại UBND cấp xã theo từng lĩnh vực chuyên môn (Ảnh: Hoài Sơn).

Nội dung này bám sát nhiều kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 7 và 8. Các văn bản yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy phải tập trung bố trí đủ biên chế, tăng cường nhân lực có chuyên môn, nhất là ở các lĩnh vực địa chính, tài chính; chủ động rà soát, điều chuyển biên chế giữa các xã, phường để "đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn". Đây được coi là nhiệm vụ cấp bách nhằm nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy cơ sở.

Thực tế nhiều xã, phường hiện vẫn thiếu cán bộ chuyên môn ở các vị trí then chốt. Không ít nơi còn phải luân chuyển cán bộ từ xã này sang xã khác để "chữa cháy", dẫn tới tình trạng công việc bị gián đoạn.

Ở một số địa phương, cán bộ cấp xã chưa được đào tạo đúng chuyên ngành, phải kiêm nhiệm nhiều việc, ảnh hưởng đến chất lượng xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong các kết luận cũng chỉ rõ: nơi nào thiếu cán bộ thì cấp tỉnh phải kịp thời tăng cường, hỗ trợ để bảo đảm công việc không bị đình trệ; đồng thời khuyến nghị rà soát, điều chỉnh biên chế phù hợp thực tế, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

Do phải kịp thời tổng hợp báo cáo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai và gửi báo cáo trước ngày 25/9.

Bộ khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các địa phương sẽ là cơ sở quan trọng để bảo đảm nguồn nhân lực ở cấp xã đủ về số lượng, đúng chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.