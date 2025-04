Sau hợp nhất, cần có chính sách hỗ trợ cán bộ ở xa về Đà Nẵng công tác

Ngày 26/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức kỳ họp thứ 31 để thông qua hai nghị quyết quan trọng về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Trong cuộc họp, nhiều ý kiến đã được đưa ra, nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành các chế độ, chính sách hỗ trợ cho cán bộ tỉnh Quảng Nam khi chuyển công tác ra trung tâm hành chính tại thành phố Đà Nẵng.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Công Bính).

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đã nhận được sự quan tâm lớn từ cán bộ, đảng viên, hưu trí và quần chúng nhân dân.

Đặc biệt, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại thành phố Hội An đã thu hút nhiều ý kiến từ cử tri, với đa số đồng ý giữ nguyên số lượng 4 xã, phường nhưng đổi tên thành phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề xuất sắp xếp thành một phường duy nhất, lấy tên là phường Hội An.

Các đại biểu thông qua 2 nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Công Bính).

Ông Dũng cũng đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét, thảo luận về việc đưa quy hoạch phát triển đô thị tại thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và huyện Thăng Bình vào đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh sự cần thiết của việc hỗ trợ cán bộ khi chuyển công tác, để họ có thể ổn định cuộc sống và yên tâm công tác. Ông cũng nhắc lại những chính sách hỗ trợ nhân văn đã được áp dụng khi tái lập tỉnh Quảng Nam năm 1997.

Sau khi Hội đồng nhân dân thông qua hai nghị quyết, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng để hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ Nội vụ thẩm định trước ngày 1/5, nhằm trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.