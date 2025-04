Quảng Nam giảm thêm 10 xã, có 3 phường mới mang tên Hội An

Tại hội nghị liên quan đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tổ chức ngày 23/4, Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định tiếp tục điều chỉnh giảm 10 đơn vị hành chính cấp xã, từ 88 xã, phường theo phương án ban đầu còn 78 xã, phường. Tỷ lệ giảm như vậy là gần 67%.

Theo Tỉnh ủy Quảng Nam, từ chiều 21/4 đến ngày 23/4, tỉnh Quảng Nam triển khai lấy ý kiến cử tri lần 2 về tên gọi đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Thành phố Hội An thành lập 3 phường mới đều có tên Hội An (Ảnh: Bình An).

Đến nay, một số huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri. Hầu hết cử tri đồng tình với tên gọi của đơn vị hành chính mới thành lập. Một số cử tri tại thành phố Hội An, huyện Thăng Bình, thị xã Điện Bàn đề xuất nghiên cứu lại tên gọi của đơn vị hành chính mới.

Trong đó, cử tri thành phố Hội An đề xuất lấy tên các đơn vị hành chính cấp xã dự kiến thành lập gắn với tên Hội An, ví dụ phường Phố Cổ - Hội An, phường Thanh Châu - Hội An, phường Thanh Hà - Hội An, xã Tân Hiệp - Hội An.

Nhiều cử tri huyện Thăng Bình không thống nhất với tên xã Chợ Được, xã Bình Dương. Còn cử tri thị xã Điện Bàn đề xuất tên gọi phường Điện Nam thành phường Điện Bàn Đông, phường Điện Ngọc thành phường Điện Bàn Bắc, phường Điện Thắng đổi lại thành phường An Thắng...

10 xã, phường được hợp nhất để giảm số lượng đơn vị hành chính (so với phương án ban đầu) thuộc các huyện Núi Thành, Tiên Phước, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Tây Giang và thị xã Điện Bàn.

Riêng thành phố Hội An vẫn giữ số lượng 4 xã, phường như phương án ban đầu, nhưng đổi tên thành phường Hội An, phường Hội An Đông, phường Hội An Tây và xã Tân Hiệp.