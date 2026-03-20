Rà soát, xử lý hồ sơ công nhận Mẹ Việt Nam anh hùng tồn đọng nhiều năm

Sáng 20/3, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Trương Hải Long chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 3.

Lãnh đạo Bộ trực tiếp xem xét trường hợp được nêu tại buổi làm việc liên quan đến hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với cụ bà có hai con hy sinh trong kháng chiến.

Thứ trưởng Trương Hải Long chủ trì buổi tiếp công dân tháng 3 (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Theo trình bày của gia đình mẹ liệt sỹ, 2 con của bà, một người con là con đẻ, nhập ngũ từ những năm 1950, sau đó hy sinh trong chiến tranh. Người còn lại tuy không phải con đẻ nhưng được người mẹ nhận nuôi, trực tiếp chăm sóc từ nhỏ, nuôi dưỡng trong gần 19 năm, cho tới khi đi bộ đội và hy sinh. Cả hai liệt sỹ đều đã được cấp giấy báo tử, được cấp bằng tổ quốc ghi công, gia đình được xác nhận là thân nhân liệt sỹ.

Gia đình cho biết hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng với cụ bà đã được lập và hoàn thiện từ năm 2016. Trong quá trình đó, các cấp thôn, xã, huyện (cũ) đã tổ chức họp, thẩm tra, lấy ý kiến đầy đủ. Hội đồng xét duyệt ở cơ sở với sự tham gia của Đảng ủy, UBND, Mặt trận tổ quốc đều thống nhất đề nghị công nhận.

Tuy nhiên, khi hồ sơ được chuyển lên cấp tỉnh và Trung ương, kết quả trả lời lại nêu, trường hợp này không đủ điều kiện công nhận. Gia đình đã nhiều năm gửi đơn, kiến nghị nhưng chưa nhận được giải thích thỏa đáng.

Đại diện gia đình mẹ liệt sỹ trình bày tại buổi tiếp công dân (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Theo đại diện gia đình, điểm vướng mắc chủ yếu nằm ở việc người con thứ hai là con nuôi của cụ bà. Đại diện gia đình viện dẫn, theo Pháp lệnh ưu đãi người có công và các văn bản hướng dẫn, con nuôi hợp pháp, được nuôi dưỡng trong thời gian dài, cũng thuộc diện được xem xét. Trong trường hợp này, người con nuôi đã sống cùng và được người mẹ chăm sóc suốt gần hai thập kỷ trước khi nhập ngũ, hy sinh.

Gia đình cũng cho biết hồ sơ đã được các cấp cơ sở thẩm tra nhiều lần, bảo đảm đúng quy trình. Tuy nhiên, việc trả lời “không đủ điều kiện” từ cấp trên lại chưa thể hiện căn cứ cụ thể để kết luận như vậy.

Hiện nay, người trong gia đình đã cao tuổi, có người gần 80 tuổi, việc đi lại, theo đuổi vụ việc gặp nhiều khó khăn. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng xem xét lại hồ sơ một cách đầy đủ, làm rõ căn cứ pháp lý và hướng dẫn cụ thể để vụ việc được giải quyết dứt điểm.

Phản hồi nội dung trình bày của công dân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long nhận định, đây là trường hợp cần được rà soát lại toàn diện. Ngay tại buổi làm việc, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra lại toàn bộ nội dung trả lời trước đây, đối chiếu với các quy định hiện hành, nhất là Pháp lệnh ưu đãi người có công, để làm rõ căn cứ pháp lý.

"Việc xử lý không chỉ dừng ở trả lời mà phải rà soát kỹ hồ sơ, xác định rõ quan điểm và hướng giải quyết", Thứ trưởng nêu.

Thứ trưởng Long chỉ đạo tại buổi tiếp công dân (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng hoặc các cơ quan có liên quan để bảo đảm xác định cơ sở xử lý dứt điểm.

Đáng chú ý, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu không để vụ việc tiếp tục kéo dài. Theo ông, hồ sơ đã tồn đọng gần 9 năm là quá lâu: "Phải làm rõ, giải quyết dứt điểm, không để vụ việc kéo dài sang các đợt tiếp công dân tiếp theo", ông nói.

Thứ trưởng cam kết với thân nhân liệt sỹ là gia đình sẽ nhận được văn bản trả lời chính thức của Bộ trong vòng không quá 1 tháng.

“Đây là trường hợp cần được quan tâm, giải quyết thấu đáo, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi chính đáng của người dân,” Thứ trưởng nhấn mạnh.