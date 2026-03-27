Tại buổi lễ, UBND thành phố Đà Nẵng công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến 12 Mẹ và trao Huân chương Độc lập hạng Ba đến một gia đình có nhiều liệt sỹ.

Đó là các mẹ Phạm Thị Nhị (phường Điện Bàn Đông), mẹ Trần Thị Lựu (xã Thăng An), mẹ Ngô Thị Sài (xã Quế Sơn Trung), mẹ Ngô Thị Soạn (phường Điện Bàn Đông), mẹ Nguyễn Thị Cưu (phường Điện Bàn Bắc), mẹ Lê Thị Vỵ (xã Quế Sơn), mẹ Phan Thị Ngọt (xã Đồng Dương), mẹ Hồ Thị Hường (xã Phú Ninh), mẹ Võ Thị Đoan (xã Quế Phước), mẹ Văn Thị Phi (xã Đại Lộc), mẹ Nguyễn Thị Xin (phường Điện Bàn Đông), mẹ Trần Thị Hòe (xã Tây Hồ).

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến thân nhân các Mẹ (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng).

Gia đình ông Tăng Tôn (xã Thăng Trường) có nhiều liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cũng được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba trong dịp này.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định đây là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với những hy sinh cao cả, thầm lặng nhưng vô cùng vĩ đại của các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các Mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sỹ được tặng thưởng Huân Chương độc lập lần này là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, đức hy sinh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam, góp phần làm nên độc lập, tự do cho Tổ quốc hôm nay.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, trao Huân chương Độc lập hạng Ba đến gia đình ông Tăng Tôn (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng).

Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ông Trần Anh Tuấn bày tỏ sự trân trọng và lòng tri ân sâu sắc đến thân nhân gia đình 12 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sỹ được trao tặng Huân chương Độc lập.

Theo ông Trần Anh Tuấn, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có việc chăm lo, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân gia đình liệt sỹ luôn được quan tâm đặt lên hàng đầu.

Bên cạnh các chính sách do Trung ương quy định, thành phố khẩn trương, kịp thời trình HĐND thành phố ban hành một số chính sách đặc thù nhằm nâng cao mức sống cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, áp dụng chung cho thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của nhà nước, thành phố để chăm lo tốt nhất cho các gia đình người có công, gia đình chính sách; tập trung giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ trẻ.