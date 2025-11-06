Đề xuất Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trực tiếp trình công nhận liệt sĩ

Theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 131/2021 về thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Nội vụ đề xuất mở rộng các trường hợp được công nhận liệt sĩ, thương binh và phân cấp thẩm quyền trình Thủ tướng.

Liên quan đến việc phân cấp, phân quyền, Bộ Nội vụ đề xuất phân quyền để Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trực tiếp trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Theo quy định hiện nay, Bộ Nội vụ là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định toàn bộ hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ và trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Bộ Nội vụ đề xuất mở rộng các trường hợp được công nhận liệt sĩ, thương binh (Ảnh minh họa: Văn Minh).

Tại phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ ngày 24/1, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Chính phủ giao Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trực tiếp trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với người hy sinh thuộc lực lượng công an, quân đội.

Bộ Nội vụ thấy rằng đề nghị của Bộ Công an là phù hợp trong bối cảnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền.

Do đó Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi điểm a Khoản 1 Điều 18 dự thảo, cụ thể: “a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn quy trình lập hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ và lập tờ trình, danh sách kèm theo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công trong thời gian không quá 50 ngày kể từ ngày cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người hy sinh xác lập, hoàn thiện các giấy tờ quy định tại Điều 17 Nghị định này”.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cho biết theo quy định thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết do vết thương tái phát phải có bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viện và biên bản kiểm thảo tử vong. Trong đó có khẳng định vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.

Quy định này đảm bảo sự chặt chẽ, đầy đủ cơ sở khoa học song chưa phù hợp với phong tục, tập quán của nhân dân vì một số thương binh điều trị tại bệnh viện đến khi biết sắp tử vong thì được gia đình xin về để từ trần tại nhà. Do đó không có biên bản kiểm thảo tử vong.

Cá biệt với các thương binh nặng, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên (thương binh loại 1), thương binh được nuôi dưỡng tại các trung tâm nuôi dưỡng, việc từ trần của các bác trong quá trình điều trị đều không có bệnh án hoặc biên bản kiểm thảo tử vong.

Để giải quyết tồn tại trên, Bộ Nội vụ đề xuất quy định thương binh 81% trở lên khi từ trần có thể dùng xác nhận của cơ sở y tế, bao gồm cả y tế tuyến xã. Nếu thương binh 61-80% khi từ trần vẫn phải có bệnh án nhưng không yêu cầu phải có biên bản kiểm thảo tử vong trong hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ.