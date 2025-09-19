“Phường nghìn tỷ” kết nghĩa xã miền núi từ ý tưởng của cựu Bí thư Đà Nẵng

Ngày 18/9, sau Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Giám đốc Sở Nội vụ Phan Văn Bình cho biết lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo tiếp tục triển khai chủ trương kết nghĩa giữa phường đồng bằng và xã miền núi.

Đây là chủ trương từng được tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ) thực hiện hiệu quả, góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khu vực miền núi.

Một góc miền núi của thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ông Bình, từ ngày 1/7, nhiều xã, phường tại Đà Nẵng đã ký kết nghĩa, thậm chí có phường kết nghĩa cùng lúc với 2 xã miền núi. Thời gian tới, thành phố sẽ mở rộng hình thức này không chỉ giữa các xã, phường mà còn giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể với các xã miền núi.

Các hoạt động cụ thể sẽ được triển khai trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của từng đơn vị, nhằm tăng hiệu quả và tính thiết thực của việc kết nghĩa.

“Đà Nẵng sẽ huy động đồng bộ nguồn lực từ các địa phương, tập trung hỗ trợ cho xã miền núi để người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định đời sống và nâng cao thu nhập”, ông Bình nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, việc kết nghĩa xã, phường là một chủ trương rất kịp thời, xuất phát từ ý tưởng của ông Nguyễn Văn Quảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Thực tế cho thấy, sự chênh lệch giữa xã miền núi và phường đồng bằng là rất lớn, cả về diện tích, dân số lẫn thu ngân sách.

Đơn cử, phường Hải Châu chỉ rộng 7,5km2 kết nghĩa với xã Bến Giằng lớn gấp 60 lần. Phường Thanh Khê có hơn 201.000 dân trong khi xã Tây Giang chỉ khoảng 9.000 dân. Phường Ngũ Hành Sơn có thu ngân sách dự kiến trên 1.200 tỷ đồng, trong khi nhiều xã miền núi lại rất thấp.

Ông Vĩnh cho rằng, việc kết nghĩa sẽ tạo cơ hội để hai bên hiểu về "đồng đội", cùng chia sẻ và hỗ trợ nhau.

Người dân làm thủ tục hành chính tại xã miền núi A Vương (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông dẫn chứng, khi đoàn công tác phường Hải Châu đến xã Hùng Sơn, một doanh nghiệp đã cam kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho địa phương. Việc này tạo đầu ra cho sản phẩm, giúp người dân tăng thu nhập.

Cũng theo ông Vĩnh, Thành ủy Đà Nẵng đã có chủ trương sau 3 tháng thực hiện kết nghĩa, xã, phường sẽ tổng kết để đúc rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh trong việc kết nối, tương tác hỗ trợ cùng nhau phát triển.

“Việc kết nghĩa tuyệt đối không làm hình thức mà phải đi sâu vào phát triển, từ kết nối đó các xã, phường sẽ đề xuất các cách thức, mô hình để Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo với những đề án lớn hơn, phát triển tổng thể hơn”, ông Vĩnh nhấn mạnh.

Ông Vĩnh cũng cho biết, Đà Nẵng đã khởi động việc xây dựng 6 trường học ở 6 xã giáp giới với Lào, tháng 9/2026 phải đưa vào hoạt động bán trú để nuôi dạy học sinh. Lĩnh vực y tế cũng được điều tiết lại, tránh tình trạng quá tải cho Bệnh viện Đà Nẵng, đồng thời tận dụng hệ thống bệnh viện thuộc Quảng Nam cũ.