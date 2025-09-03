Phường 200.000 dân chật vật chi quà 100.000 đồng: Cán bộ làm việc xuyên lễ

Ngày 3/9, lãnh đạo UBND phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết địa phương đang khẩn trương chi trả quà 100.000 đồng tới người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phường đang thực hiện nhiều giải pháp như vừa xử lý hồ sơ tại phường, vừa cử các tổ xuống khu dân cư để phát trực tiếp… để đẩy nhanh việc chi trả tới người dân.

Các phường, xã của thành phố Đà Nẵng bắt đầu chi trả quà Quốc khánh từ ngày 31/8 (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo lãnh đạo UBND phường Thanh Khê, địa phương có dân số đông nhất thành phố, nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Những ngày qua, các cán bộ xử lý cũng gặp nhiều áp lực, làm việc xuyên lễ để cố gắng chi trả nhanh nhất cho người dân.

Phường đang tổng hợp số liệu và đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản đạt mục tiêu hoàn thành việc chi trả trong ngày 3 và 4/9.

Đối với những trường hợp đăng ký chậm hoặc có sai sót thông tin sẽ được xử lý bổ sung sau. Trước mắt, những người dân đủ điều kiện sẽ ưu tiên chi trả để đảm bảo tiến độ chung.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 2/9, nhiều người dân phường Thanh Khê phản ánh chưa nhận được quà 100.000 đồng/người nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thời điểm đó, theo lãnh đạo UBND phường Thanh Khê, phường đã triển khai việc chi trả quà, nhưng tiến độ chậm do dân số quá đông, dữ liệu thường xuyên quá tải và phải rà soát kỹ để tránh sai sót.

Song lãnh đạo UBND phường Thanh Khê khẳng định cách làm của phường bảo đảm đúng quy trình, chính xác, đủ đối tượng. Lãnh đạo phường mong bà con chia sẻ khó khăn, đồng thời khẳng định cán bộ đang nỗ lực tối đa để hoàn thành theo yêu cầu.

Ngày 30/8, UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định phân bổ hơn 312 tỷ đồng cho các xã, phường để triển khai chi trả quà Quốc khánh 2/9 và yêu cầu hoàn thành trong ngày 31/8 và 1/9.

Trong danh sách kèm theo, phường Thanh Khê được phân bổ nhiều nhất với hơn 20 tỷ đồng tới 201.240 người dân. Tiếp theo là phường Hải Châu được phân bổ hơn 13 tỷ đồng tới 131.427 người dân.

Trong ngày 31/8 và 1/9, nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc chi trả quà.