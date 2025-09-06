Chi tiết nhiệm vụ 12 vị trí việc làm của phòng kinh tế cấp xã

Đảm trách toàn diện các lĩnh vực kinh tế ở cơ sở

Theo danh mục vị trí việc làm kèm Công văn 7415 do Bộ Nội vụ ban hành mới đây, phòng kinh tế ở cấp xã, đặc khu hoặc phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị ở cấp phường và đặc khu Phú Quốc được bố trí 12 vị trí việc làm, chia thành ba nhóm lớn.

Trong nhóm tài chính - kế hoạch có bốn vị trí việc làm.

Chuyên viên tài chính - ngân sách nhà nước đảm nhiệm công tác quản lý thu - chi, tham mưu xây dựng, phân bổ và quyết toán ngân sách, đồng thời giám sát việc sử dụng tài sản công.

Kế toán viên ngân sách nhà nước thực hiện ghi chép, hạch toán các khoản thu - chi, lập báo cáo tài chính, quyết toán ngân sách và kiểm soát chứng từ, hồ sơ thanh toán của UBND xã.

Chuyên viên kế hoạch, đầu tư và thống kê chịu trách nhiệm lập và thẩm định kế hoạch phát triển kinh tế hằng năm, quản lý các dự án đầu tư công, theo dõi tiến độ triển khai, đồng thời thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ.

Cùng nhóm này còn có chuyên viên đăng ký kinh doanh và hỗ trợ kinh tế tập thể, tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ, đồng thời tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và khuyến khích khởi nghiệp tại địa phương.

Chuyên viên phòng kinh tế xã sẽ đảm nhiệm công tác quản lý thu - chi, tham mưu xây dựng, phân bổ và quyết toán ngân sách (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Trong nhóm xây dựng - công thương - giao thông có bốn vị trí việc làm.

Trong đó, chuyên viên quy hoạch, xây dựng và kiến trúc chịu trách nhiệm thẩm định, cấp phép xây dựng đối với nhà ở và công trình nhỏ, quản lý công tác quy hoạch, kiến trúc đô thị và nông thôn, giám sát việc thi công, bảo trì hạ tầng.

Chuyên viên quản lý xây dựng cơ bản, hạ tầng và giao thông đảm nhiệm việc theo dõi hoạt động đầu tư xây dựng, giám sát chất lượng vật liệu và công trình công cộng, đồng thời quản lý hạ tầng kỹ thuật gồm đường xã, cầu, bến.

Chuyên viên quản lý công thương tập trung vào quản lý hoạt động tiểu thủ công nghiệp, thương mại, giám sát giá cả, lưu thông hàng hóa và tham mưu chính sách phát triển ngành nghề truyền thống.

Chuyên viên giao thông có trách nhiệm quản lý vận tải, giao thông nông thôn, đường thủy nội địa, tổ chức công tác bảo đảm an toàn giao thông và lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đường xã.

Nhóm nông nghiệp - môi trường có bốn vị trí việc làm.

Chuyên viên nông nghiệp quản lý sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủy sản, tham mưu phát triển sản xuất, giảm nghèo, phòng chống thiên tai và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, hợp tác xã.

Chuyên viên phát triển nông thôn và an toàn thực phẩm đảm nhiệm công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, tham mưu chương trình phát triển kinh tế nông thôn, kinh tế trang trại, đồng thời theo dõi hoạt động của làng nghề.

Chuyên viên quản lý đất đai và khoáng sản tập trung vào việc quản lý hồ sơ đất đai, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản nhỏ lẻ và đề xuất chính sách quản lý, sử dụng đất tại địa phương.

Chuyên viên môi trường và tài nguyên nước đảm nhận công tác giám sát chất lượng môi trường, quản lý nước thải, rác thải, tham mưu giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Chuyên viên cấp xã có nhiệm vụ quản lý hồ sơ đất đai, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Nguyên tắc bố trí nhân sự

Để bảo đảm nhân sự cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát hiện trạng bố trí, sử dụng công chức, bảo đảm phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trước mắt, cần bảo đảm số lượng công chức tối thiểu tại các tổ chức hành chính cấp xã theo hướng dẫn tại Công văn 09/CV-BCĐ năm 2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ đó, xác định số lượng công chức còn thiếu để kịp thời bổ sung, nhất là ở các chuyên ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng, cùng những vị trí trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc bổ sung nhân sự có thể thực hiện bằng nhiều hình thức. Các địa phương cần điều chuyển công chức giữa các xã, phường theo thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn theo Kết luận 183-KL/TW năm 2025.

Bên cạnh đó, có thể ký hợp đồng lao động với người có chuyên môn đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ thông tin, kế toán, địa chính, xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 173/2025/NĐ-CP.

Ngoài ra, việc thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận công chức được thực hiện theo Nghị định 170/2025/NĐ-CP trong phạm vi biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao nhưng chưa sử dụng, ưu tiên tuyển người có kinh nghiệm, đáp ứng ngay nhiệm vụ ở cấp xã.

Song song với đó, cần tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức các lĩnh vực như công nghệ thông tin, tài chính, đầu tư, địa chính, xây dựng, tư pháp, nhằm bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai theo thẩm quyền; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, cần có văn bản báo cáo để Bộ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.