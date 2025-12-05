Phú Thọ quy định hệ số điều chỉnh tiền lương cho dịch vụ công

Quyết định được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, ngân sách nhà nước, mức lương cơ sở và lương tối thiểu vùng, đồng thời thay thế quy định trước đây về nội dung này.

Áp dụng cho sản phẩm, dịch vụ công do doanh nghiệp thực hiện

Theo Quyết định, phạm vi điều chỉnh là việc xác định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương, dùng làm căn cứ tính chi phí tiền lương và chi phí nhân công trong giá, đơn giá các sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên, do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Các sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi áp dụng được xác định theo danh mục quy định tại Phụ lục II và dịch vụ sự nghiệp công tại Biểu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối tượng áp dụng của Quyết định bao gồm người lao động, người quản lý doanh nghiệp tham gia thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công; các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết định giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công cũng như thanh toán kinh phí thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.

Phú Thọ ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Hệ số điều chỉnh theo từng vùng địa bàn

Một trong những nội dung trọng tâm của Quyết định là quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương so với mức lương cơ sở, áp dụng theo từng vùng địa bàn trong tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, đối với vùng II, hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương không quá 0,5. Vùng II bao gồm các phường và xã được liệt kê cụ thể trong Quyết định, thuộc các khu vực đô thị và vùng có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cao hơn trong tỉnh.

Đối với vùng III, hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương không quá 0,4. Danh sách vùng III gồm nhiều phường, xã tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, được xác định chi tiết trong Quyết định.

Đối với vùng IV, bao gồm các xã, phường còn lại, hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương không quá 0,3.

Quyết định nêu rõ nguyên tắc áp dụng: sản phẩm, dịch vụ công phát sinh trên địa bàn vùng nào thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương của vùng đó. Đây là căn cứ trực tiếp để doanh nghiệp tính toán chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công.

Mức điều chỉnh tiền lương tăng thêm được áp dụng theo từng vùng địa bàn trong tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cách xác định chi phí tiền lương trong giá dịch vụ công

Bên cạnh hệ số điều chỉnh, Quyết định cũng quy định rõ các khoản chi phí khác được tính trong chi phí tiền lương, chi phí nhân công. Các khoản này bao gồm chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động, cùng với chi phí ăn giữa ca và các chế độ khác của từng loại lao động theo quy định pháp luật (nếu có).

Phương pháp xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, việc tính toán tiền lương được áp dụng đối với lao động trực tiếp sản xuất, lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ; lao động quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác trong chi phí tiền lương, chi phí nhân công.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/10/2025. Đồng thời, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định mới này có hiệu lực.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Việc ban hành Quyết định mới nhằm bảo đảm việc xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về tiền lương, ngân sách nhà nước, đồng thời làm cơ sở để các doanh nghiệp thực hiện đúng, thống nhất khi tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Lê Đức Hạnh