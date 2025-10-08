Phụ nữ sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Chiều 8/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Dân số tại phiên họp thứ 50. Đây là một trong những dự thảo luật sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 tới.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết dự thảo luật quy định nhiều biện pháp để duy trì mức sinh thay thế.

Dự thảo Luật Dân số quy định về tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai. Theo đó, phụ nữ được đề xuất nghỉ thêm 1 tháng, nam giới được nghỉ thêm 5 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình bày tờ trình dự án Luật Dân số (Ảnh: Hồng Phong).

Dự thảo cũng quy định cơ chế hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc ít người, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và phụ nữ ở địa phương có mức sinh thấp.

Cũng theo dự thảo luật, phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết được ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Chính phủ quy định nội dung và mức hỗ trợ tối thiểu.

Ngoài ra, để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, dự thảo luật Dân số quy định việc đình chỉ người hành nghề y có hành vi công bố, thông báo, tiết lộ thông tin về giới tính thai nhi cho khách hàng, trừ trường hợp xác định giới tính phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền liên quan đến giới tính theo quy định của Bộ Y tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh khi trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật này cho biết có ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá tác động quy định tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai, bởi việc tăng quyền lợi về chế độ nghỉ thai sản cho các cặp vợ chồng có thể gây e ngại cho chủ sử dụng lao động khi tuyển dụng lao động nữ. Do vậy, cần có chính sách hay giải pháp để cân bằng, hài hòa lợi ích giữa các bên.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh (Ảnh: Hồng Phong).

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị nghiên cứu quy định hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ sinh đủ 2 con theo hướng nhóm phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở mức hỗ trợ cao hơn, đồng thời làm rõ tiêu chí “địa phương có mức sinh thấp” là thấp dưới mức sinh thay thế hay ở mức nào.

Thảo luận về những nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, trong 3 chính sách hỗ trợ để duy trì mức sinh thay thế, chỉ chính sách ưu tiên mua, thuê nhà ở xã hội là chính sách dài hạn. Hai chính sách còn lại đều ngắn hạn.

Theo ông, khó khăn trong việc khuyến khích duy trì mức sinh thay thế hiện nay xuất phát từ yếu tố kinh tế xã hội có tính chất dài hạn như áp lực về nhà ở hoặc thị trường lao động cạnh tranh hoặc chi phí nuôi dạy con…

Vì thế, ông Tùng đề nghị nghiên cứu những biện pháp có tính tổng thể, căn cơ, toàn diện, mang tính chất hỗ trợ lâu dài để người dân yên tâm kết hôn, sinh đủ hai con.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Hồng Phong).

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nêu thực tế hiện nay, không chỉ những người đã kết hôn ngại sinh con hay sinh ít, mà còn có hiện tượng ngại kết hôn và không có điều kiện tài chính để kết hôn. Nguyên nhân do giá nhà quá cao, chi phí giáo dục, y tế của con cái cũng rất cao…

Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải vì thế cho rằng không chỉ cần chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với người sinh đủ 2 con mà còn cần có chính sách khuyến khích người trẻ kết hôn và sinh con. Bà đề nghị các chính sách hỗ trợ không chỉ áp dụng với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi mà hỗ trợ cả những phụ nữ sinh con trước năm 30 tuổi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị cần phải tăng cường mức sinh thay thế theo chủ trương của Đảng nhằm giảm áp lực già hóa dân số. “Hiện nay đã có quy định cho phép cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ ba mà không bị thi hành kỷ luật”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.