Phó Thủ tướng đốc thúc rà soát đề án cơ cấu tổ chức, thành viên Chính phủ

Nội dung được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà quán triệt tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ chiều 17/3.

Chủ động đôn đốc, triển khai công việc

Trao đổi tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, trong 2 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ và lãnh đạo Bộ đã ý thức được trách nhiệm chính trị và nhanh chóng, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Theo Bộ trưởng, ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ đã chủ động đôn đốc, quán triệt lại các nhiệm vụ, công việc đang triển khai, cũng như bổ sung thêm một số nhiệm vụ mới sau thời gian nghỉ dài, giao rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhắc lại 8 nhiệm vụ được chuyển từ năm 2025 sang, với việc hoàn thiện 5 nghị định và 2 đề án được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đặc biệt quan tâm.

Bộ trưởng khẳng định đây là nhiệm vụ của Bộ, liên quan mật thiết tới việc nâng cao năng suất lao động của quốc gia. “Nếu thực hiện tốt 2 đề án này sẽ giúp tăng trưởng đạt hai con số như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Để nhanh chóng triển khai có hiệu quả việc hoàn thiện đề án, Bộ Nội vụ đã phân công rõ ràng tới các đơn vị, đồng thời lãnh đạo Bộ thường xuyên bám sát và có chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo theo yêu cầu của Chính phủ, hơn hết là việc đáp ứng được yêu cầu từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trao đổi làm rõ về chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo hoạt động thực chất, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, Bộ trưởng cho rằng cần tiếp tục có những đánh giá cụ thể, xác định các mặt đã đạt được, chưa đạt được, xác định thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan, từ đó đưa những hướng giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong xây dựng thể chế.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng cho biết, Bộ đang xây dựng bộ đề cương và sẽ xin ý kiến của Chính phủ để yêu cầu địa phương báo cáo về việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ trưởng gợi mở sẽ thành lập nhiều đoàn công tác để tiếp tục kiểm tra, rà soát vấn đề này tại địa phương.

Liên quan tới vấn đề xây dựng vị trí việc làm, người đứng đầu ngành Nội vụ xác định nhiệm vụ hướng dẫn để cấp xã, phường có thể tham mưu, mô tả chính xác vị trí việc làm của từng vị trí công chức, viên chức đang thực thi nhiệm vụ.

Về công tác người có công, Bộ trưởng yêu cầu Cục Người có công cần triển khai nhanh chóng các công việc liên quan thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với đối tượng này.

Yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của năm 2026

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá Bộ đã có cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, việc tham mưu triển khai nghiệp vụ tập huấn cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được Bộ Nội vụ triển khai rõ nét, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử.

Đồng thời, nhiệm vụ thể chế đã hoàn thành các nghị định, quyết định, thông tư. Bên cạnh đó, trong các công việc chung của Bộ, lãnh đạo Bộ cũng như trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc cũng nỗ lực thực hiện các công việc khởi sự cho năm mới.

Đặt trên vai yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, về yêu cầu chung, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc. Đồng thời, tiến hành rà soát lại quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như của Bộ để đáp ứng yêu cầu giai đoạn 2026-2031. Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ cần thực hiện thật nghiêm, đáp ứng nhiệm vụ thường xuyên, đảm bảo phân công rõ người, rõ việc…

Liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ hoàn thành những nội dung báo cáo Chính phủ, Quốc hội, trong đó Bộ cần rà soát lại tờ trình kèm theo hồ sơ liên quan đến đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ, cơ cấu thành viên Chính phủ.

"Việc này Bộ đã trình, nhưng vẫn phải tiếp tục rà soát lại để chịu trách nhiệm cùng với Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó báo cáo ra Quốc hội", Phó Thủ tướng nêu yêu cầu.

Ưu tiên cao nhất để nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Với tinh thần xác định 2026 là năm ưu tiên đồng bộ, toàn diện, quyết tâm, quyết liệt cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng định hướng Bộ tập trung ưu tiên xoay quanh vấn đề này, đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ thường xuyên gắn kết chặt chẽ với địa phương.

Điều này thể hiện qua việc tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho chính quyền cấp cơ sở như sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp xã cho phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới. Cùng với đó, Bộ nắm chắc địa bàn để chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh trên cơ sở của đoàn giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tham mưu cho các cấp có thẩm quyền.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ phải chủ trì, phối hợp các Bộ liên quan để rà soát lại các yêu cầu, tiến độ thực hiện công việc căn cứ theo những kết luận của Bộ Chính trị từ 1/7/2025 cho đến nay. Trên cơ sở đó, những nội dung đã được Chính phủ, các Bộ hoàn thành và những nội dung cần triển khai thực hiện thì tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh nhiệm vụ đánh giá thực hiện phân cấp, phân quyền của các Bộ, cơ quan ngang Bộ với chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị rà soát các chùm nghị định có liên quan đến cán bộ, công chức, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn của UBND cấp xã.

Liên quan đến vấn đề biên chế, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu thực tế có địa phương đang dư thừa so với chỉ tiêu được tính toán. Sau khi rà soát sẽ yêu cầu các địa phương điều phối để đáp ứng được định mức biên chế của cấp xã.

Về vấn đề thể chế, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ rà soát thật kỹ lưỡng, tích hợp những vấn đề có liên quan đến phân cấp, phân quyền của các nghị định liên quan. Bên cạnh đó, luật nào cần sửa để đáp ứng yêu cầu mới cũng cần đề xuất. Trong đó, có nhóm thể chế liên quan đến Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức… xác định nội dung nhiệm vụ để hoàn thành theo đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng quán triệt việc khẩn trương công nhận đơn vị hành chính đô thị cấp xã nhằm hướng đến đẩy mạnh hơn đô thị với cấp xã. Cùng với đó, phối hợp các tỉnh xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị đúng tiêu chuẩn, tiêu chí.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đốc thúc hoàn thành nhiệm vụ đặt ra với lĩnh vực người có công, thị trường lao động, cải cách hành chính…