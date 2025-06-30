Ông Phạm Anh Tuấn làm Chủ tịch UBND tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1269/QĐ-TTg, chỉ định ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mới (Ảnh: Hồng Phúc).

Ông Phạm Anh Tuấn (SN 1973), quê ở xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

Ông Phạm Anh Tuấn từng trải qua các vị trí Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Năm 2019, ông Phạm Anh Tuấn được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch).

Ngày 8/9/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã điều động và chỉ định ông Phạm Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định số 1321/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lâm Hải Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Dương Mah Tiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.