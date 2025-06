Chủ tịch UBND và 6 Phó Chủ tịch tỉnh lớn nhất Việt Nam

Ngày 24/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1268/QĐ-TTg, chỉ định ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mới nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng mới nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Văn Mười (SN 1969), quê tỉnh Quảng Nam; trình độ Cử nhân An ninh, Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ Luật, Cao cấp chính trị, Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông từ tháng 6/2021.

Ông Hồ Văn Mười được Thủ tướng Chính phủ chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng mới (Ảnh: Báo Đắk Nông).

Ông Hồ Văn Mười từng kinh qua các vị trí như Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai; Phó cục trưởng Cục An ninh Tài chính tiền tệ và Đầu tư, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị V, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Tại Quyết định số 1326/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ định 6 cán bộ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng mới nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

Ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Một góc trung tâm thành phố Đà Lạt (Ảnh: Vũ Linh).

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đinh Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc thành lập tỉnh Lâm Đồng mới là kết quả của chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng hiện hữu hợp nhất thành tỉnh mới mang tên Lâm Đồng.

Sau khi hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có diện tích tự nhiên là 24.233,07km2, trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam, cùng với quy mô dân số hơn 3,8 triệu người.

Sau quá trình sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng mới có 124 đơn vị hành chính cấp xã và đặc khu.