Nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tỉnh. Trong kháng chiến chống Mỹ, Ngã ba Đồng Lộc là tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, nơi đây hứng chịu gần 50.000 quả bom các loại. Trong những năm tháng ác liệt đó, "tọa độ lửa" này có hàng nghìn thanh niên xung phong, bộ đội, công nhân giao thông và dân quân du kích tham gia phá bom, mở đường.

Những năm qua, khu di tích được đầu tư xây dựng bài bản với nhiều hạng mục. Trong đó, công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc sau một thời gian dài đưa vào sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến công tác đón tiếp, phục vụ nhân dân và du khách về dâng hương, tri ân.

Từ tháng 4/2025, dự án cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc được khởi công xây dựng với tổng kinh phí 9,2 tỷ đồng.

Nhiều hạng mục được triển khai bao gồm cải tạo, nâng cấp không gian thờ tự. Trong suốt nhiều tháng thi công, trung bình mỗi ngày có 10-12 thợ tập trung thực hiện các phần việc, cao điểm có 20 thợ cùng tham gia.

Nhiều hạng mục khác cũng được triển khai như phá dỡ toàn bộ cổng cũ, làm lại cổng mới bằng đá nguyên khối, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng sân vườn, mương thoát nước và tân trang nhà bia chính, hệ thống biển bia ghi tên.

Hướng đến Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 2/2, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng đã phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc.

Buổi lễ khánh thành có sự tham dự của ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và đông đảo cựu thanh niên xung phong, đoàn viên, thanh niên.

Nhà bia tưởng niệm là công trình tri ân thiêng liêng ghi danh hơn 4.000 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Nơi đây tôn vinh sự cống hiến quên mình, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và là địa chỉ đỏ giáo dục thế hệ trẻ.

Vị trí Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc (Ảnh: Google Maps).