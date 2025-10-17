Quy định mới về số lượng cấp phó tại phòng chuyên môn thuộc UBND xã
(Dân trí) - Mỗi phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã chỉ có bình quân 2 cấp phó; việc bố trí thêm phải trong giới hạn cho phép, bảo đảm tinh gọn và hiệu quả quản lý.
Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định về số lượng cấp phó của phòng chuyên môn, đơn vị tương đương và trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã (gồm xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Theo quy định mới, các phòng chuyên môn, đơn vị tương đương và trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được bố trí bình quân 2 cấp phó.
Lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã gồm giám đốc và phó giám đốc. Phó chủ tịch UBND cấp xã không kiêm giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Phó giám đốc được xác định là tương đương phó trưởng phòng thuộc UBND cấp xã.
Nghị quyết giao UBND cấp xã quyết định cụ thể số lượng cấp phó của từng phòng, trung tâm trong phạm vi quản lý, nhưng không được vượt quá tổng số lượng cấp phó đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Việc ban hành Nghị quyết dựa trên đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, căn cứ theo Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, và đặc biệt là Kết luận số 187-KL/TW ngày 29/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó trong hệ thống chính trị.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (15/10/2025).
Theo Nghị định 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025, các phòng chuyên môn được tổ chức ở cấp xã gồm:
Văn phòng HĐND và UBND: Tham mưu, giúp UBND cấp xã quản lý các lĩnh vực văn phòng, tư pháp, đối ngoại.
Phòng kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc Phòng kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc): Phụ trách tài chính - kế hoạch, xây dựng, công thương, nông nghiệp và môi trường.
Phòng văn hóa - xã hội: Quản lý các lĩnh vực nội vụ, giáo dục – đào tạo, văn hóa, khoa học – thông tin và y tế.
Theo Nghị định 118/2025/NĐ-CP (hiệu lực từ 1/7/2025), UBND cấp xã được quyết định thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công là tổ chức hành chính trực thuộc, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm được bố trí điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phù hợp với diện tích, dân số và điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.