Quy định mới về số lượng cấp phó tại phòng chuyên môn thuộc UBND xã

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định về số lượng cấp phó của phòng chuyên môn, đơn vị tương đương và trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã (gồm xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Theo quy định mới, các phòng chuyên môn, đơn vị tương đương và trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được bố trí bình quân 2 cấp phó.

Lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã gồm giám đốc và phó giám đốc. Phó chủ tịch UBND cấp xã không kiêm giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Phó giám đốc được xác định là tương đương phó trưởng phòng thuộc UBND cấp xã.

Nghị quyết giao UBND cấp xã quyết định cụ thể số lượng cấp phó của từng phòng, trung tâm trong phạm vi quản lý, nhưng không được vượt quá tổng số lượng cấp phó đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc ban hành Nghị quyết dựa trên đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, căn cứ theo Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, và đặc biệt là Kết luận số 187-KL/TW ngày 29/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó trong hệ thống chính trị.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (15/10/2025).