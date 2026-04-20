Những manh mối và hành trình quy tập 64 liệt sỹ trong hang đá

Thượng tá Võ Quân, Phó Đội trưởng Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 34, cho biết trong tháng 4, đơn vị liên tiếp phát hiện và quy tập 18 hài cốt liệt sỹ từ những hang đá thuộc núi Chư Pa (xã Ia Ly, Gia Lai).

Theo Thượng tá Võ Quân, khu vực nêu trên được anh A Hải (SN 1994, trú làng Doch 1, xã Ia Ly) phát hiện dấu hiệu nghi có hài cốt liệt sỹ khi đi làm trên núi và đã báo cho Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 34.

Lực lượng Quân đoàn 34 len lỏi trong hang đá tìm kiếm hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Anh A Hải cho biết trong một lần lên núi Chư Pa đi chăn bò, anh cùng một người bạn men theo sườn núi vào các hang đá đi tìm dơi. Khi tiến sâu vào hang khoảng 50m, anh bất ngờ vấp phải nhiều hộp đựng đạn.

Tiếp tục dùng đèn pin soi đường, anh lần sâu vào hang và phát hiện nhiều áo mưa, vải, lọ thuốc, đế dép cao su cùng các vật dụng sinh hoạt như bàn chải, bát sắt… nằm rải rác dọc lối đi. Trong các hốc đá sâu, anh còn thấy nhiều vật cứng nghi là hài cốt đã mục theo thời gian.

Nhận định đây có thể là nơi bộ đội từng trú ngụ trong chiến tranh, anh lập tức trở về báo cho dân làng. Tuy nhiên, khu vực hang đá nằm ở địa hình rừng núi hiểm trở, ít người tiếp cận được. Nhiều ngày sau, anh cùng một người bạn quay lại, gom các vật nghi là hài cốt cùng di vật để chôn cất tạm dưới gốc cây trước cửa hang.

Nhờ sự hỗ trợ của người dân, đội quy tập phát hiện nhiều hài cốt liệt sỹ cùng di vật ở hang đá (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo anh A Hải, năm 2021, Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 34 về xã Ia Ly để nắm thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

“Khi nghe lực lượng quy tập, tôi rất mừng và trực tiếp dẫn đường cho họ vào hang đá tìm kiếm. Đường đi khó khăn nên Đội Quy tập phải ăn ngủ nhiều ngày mới tiếp cận và đưa được các liệt sỹ về với đất Mẹ”, anh A Hải kể.

Trong suốt 5 năm qua, tại khu vực anh A Hải chỉ dẫn, lực lượng chức năng của Quân đoàn 34 đã phát hiện, quy tập được 24 hài cốt liệt sỹ.

Từ những thông tin, manh mối do người dân địa phương cung cấp, cùng với sự kiên trì, bám trụ trong hang sâu, hiểm trở, năm 2020 đến nay, Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 34 đã phát hiện, quy tập được tổng cộng 64 hài cốt liệt sỹ tại dãy núi Chư Pa.

Trên hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, nhiều người dân bản địa đã cung cấp các thông tin có giá trị (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Giang Lê Sáng, Chính trị viên Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 34, cho biết núi Chư Pa rộng lớn, địa hình phức tạp, nhiều hang sâu hiểm trở nên nếu chỉ dựa vào lực lượng của đội quy tập rất khó phát hiện các vị trí.

Theo Thượng tá Sáng, nhờ những thông tin, manh mối mà người cung cấp đã giúp lực lượng chức năng khoanh vùng, rút ngắn thời gian tìm kiếm.

"Không ít trường hợp, nhờ sự dẫn đường trực tiếp của người dân, chúng tôi đã tiếp cận được hang đá sâu, nơi còn lưu giữ nhiều di vật và hài cốt liệt sỹ. Có thể nói, người dân chính là "tai mắt" tại chỗ, góp phần quan trọng để sớm đưa các liệt sỹ trở về với đất Mẹ", Thượng tá Sáng cho hay.