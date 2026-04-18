Thêm 6 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật phát lộ trong hang đá tại Ia Ly

Chiều 17/4, Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 34 cho biết đơn vị đã phát hiện và quy tập thêm 6 hài cốt liệt sỹ trong các hang đá ở khu vực núi Chư Pa (xã Ia Ly, Gia Lai).

Theo Thượng tá Giang Lê Sáng, Chính trị viên Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 34, trong các ngày 12-17/4, đội quy tập đã tổ chức tìm kiếm tại các hang đá sâu ở làng Doch 1 (xã Ia Ly) và phát hiện, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sỹ.

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Quân đoàn 34 phát hiện nhiều hài cốt liệt sỹ trong hang đá ở núi Chư Pa (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật gắn liền với đời sống và chiến đấu của bộ đội như tăng, võng, vải dù, băng đạn AK, cúc áo, đế dép cao su, dây thông tin, bàn chải đánh răng, lọ thuốc, quân hiệu, bát sắt...

Trước đó, ngày 10/4, tại khu vực các hang đá ở làng Doch 1, Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 34 đã phát hiện, quy tập 12 hài cốt liệt sỹ. Như vậy, từ đầu tháng 4 đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 18 hài cốt liệt sỹ tại khu vực núi Chư Pa.

Các vật dụng được phát hiện cùng hài cốt liệt sỹ ở núi Chư Pa (Ảnh: Phạm Hoàng ).

Theo Thượng tá Giang Lê Sáng, do địa hình thay đổi theo thời gian, thông tin ngày càng ít, công tác tìm kiếm, quy tập gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi sau, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì rà soát từng gốc cây, kẽ đá trong hang sâu, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ dấu tích, sớm đưa các liệt sỹ trở về với đất Mẹ.