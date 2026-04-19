Hướng dẫn ủy quyền để hơn 600.000 người hưởng lương hưu đảm bảo quyền lợi

Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2025/QH15 quy định, người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội.

Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định của luật này thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày Luật BHXH số 41/2024/QH15 có hiệu lực thì văn bản ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật số 58/2014/QH13 được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30/6/2026.

Do vậy, nếu người thụ hưởng vẫn có nhu cầu uỷ quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội phải tiến hành lập lại văn bản ủy quyền.

Hiện nay, Hà Nội có 606.801 người hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng. Trong đó, công tác chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 99,56% (tương ứng 604.163 người); số lượng người nhận tiền mặt tại các điểm chi trả chỉ còn 2.638 người.

Hà Nội hỗ trợ chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu cho người cao tuổi, gia đình chính sách và người yếu thế (Ảnh: BHXH HN).

Để tạo thuận lợi cho người thụ hưởng trong việc lĩnh lương hưu và trợ cấp, Bảo hiểm xã hội hành phố phối hợp với Bưu điện thành phố và các Bưu điện Trung tâm tổ chức thông báo đầy đủ đến người thụ hưởng, bao gồm cả các trường hợp đang nhận thay bằng tiền mặt do Bưu điện đang quản lý; vận động người hưởng chuyển sang nhận qua tài khoản chính chủ.

Để đảm bảo việc nhận lương hưu, trợ cấp được duy trì liên tục, người thụ hưởng cần rà soát thời hạn văn bản uỷ quyền.

Trường hợp không tiếp tục uỷ quyền cho người khác lĩnh, trường hợp nhận trực tiếp qua tài khoản chính chủ thì lập văn bản đề nghị (Mẫu số 14- HSB).

Về trường hợp tiếp tục uỷ quyền, người hưởng nộp văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật kèm theo văn bản đề nghị (Mẫu số 14-HSB), trong đó cung cấp, kê khai đầy đủ thông tin về ủy quyền như: Thời hạn, nội dung ủy quyền; hình thức nhận chế độ bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân (ghi rõ thông tin chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng); các thông tin liên hệ của người được ủy quyền.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Các bưu cục thuộc các Bưu điện Trung tâm, tại Bảo hiểm xã hội cơ sở gần nhất, tại các điểm tiếp nhận hồ sơ thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công.

Các cơ quan Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Hành chính công và Bưu điện chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở hoặc các tổ dân phố. Cơ quan này không gửi đường link lạ, không yêu cầu cung cấp thông tin qua mạng xã hội hay ứng dụng nhắn tin. Người dân tuyệt đối không truy cập các liên kết lạ để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với các trường hợp người thụ hưởng già yếu, gia đình chính sách, sức khỏe kém, khó khăn trong đi lại… phối hợp với UBND xã, phường đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp, trong đó có hỗ trợ trực tiếp tại nhà khi cần thiết.

Trong tháng 4, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính công số 7 và UBND các xã, phường theo địa bàn quản lý của trung tâm tổ chức tháng cao điểm Tổ xung kích hỗ trợ chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu cho người cao tuổi, gia đình chính sách và người yếu thế.

Công dân có nhu cầu thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền đăng ký thông qua: Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, cộng đồng dân cư; UBND xã/phường.