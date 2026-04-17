Loạt hoạt động tri ân người có công dịp 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Tổ chức đồng loạt các hoạt động tri ân trên toàn quốc

Theo Quyết định số 692/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027) với quy mô rộng khắp, diễn ra trong 2 năm 2026-2027.

Mục tiêu của kế hoạch là tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sỹ, đồng thời thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với người có công với cách mạng.

Các hoạt động tri ân sẽ được triển khai đồng bộ ở Trung ương và địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được phát động, hướng tới huy động sự tham gia của toàn xã hội trong chăm lo đời sống thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công.

Kế hoạch cũng đặt yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công, đồng thời gắn các hoạt động kỷ niệm với công tác giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Cựu chiến binh trong chương trình kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Thăm hỏi, tặng quà và chăm sóc người có công

Một trong những nội dung trọng tâm là tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm (năm 2026) và 80 năm (năm 2027) Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tham mưu trình Chủ tịch nước ban hành quyết định tặng quà cho người có công. Việc thăm hỏi, tặng quà được thực hiện trên phạm vi cả nước, bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời và phù hợp với điều kiện ngân sách.

Cùng với đó, các hoạt động chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ tiếp tục được triển khai thông qua nhiều hình thức như hỗ trợ đời sống, chăm sóc sức khỏe, tổ chức điều dưỡng, phục hồi chức năng tại các cơ sở chuyên trách.

Kế hoạch cũng nêu rõ việc huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người có công, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách. Các địa phương được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tri ân phù hợp với điều kiện thực tế.

Tu bổ công trình ghi công và đẩy mạnh tuyên truyền

Bên cạnh các hoạt động tri ân trực tiếp, kế hoạch dành trọng tâm cho việc tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ và cơ sở chăm sóc người có công.

Cụ thể, các địa phương sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027. Việc thực hiện được triển khai theo khả năng cân đối ngân sách và nguồn lực huy động xã hội.

Song song với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các chương trình văn hóa, nghệ thuật, hoạt động giáo dục truyền thống trong nhà trường và cộng đồng.

Nhiều hoạt động quy mô quốc gia cũng sẽ được tổ chức như lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ, hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu, chương trình nghệ thuật kỷ niệm và các hoạt động giao lưu, gặp mặt.

Đặc biệt, kế hoạch nhấn mạnh việc tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ vào năm 2027, cùng với các hoạt động tổng kết, đánh giá công tác tri ân người có công trong thời gian qua.

Bên cạnh các hoạt động tri ân trực tiếp, kế hoạch cũng đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách đối với người có công với cách mạng. Theo đó, các bộ, ngành sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công và các văn bản liên quan nhằm bảo đảm đồng bộ, phù hợp thực tiễn, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh. Việc hoàn thiện chính sách được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ, bảo đảm quyền lợi cho người có công.

Cùng với đó, nhiều phong trào, chiến dịch quy mô toàn quốc sẽ được phát động trong dịp này. Nổi bật là phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng, huy động sự tham gia của các cấp, ngành, tổ chức và người dân trong chăm lo đời sống người có công. Đáng chú ý, chiến dịch cao điểm “50 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” cũng được tổ chức, nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên cả nước. Ngoài ra, các hoạt động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động xã hội hóa nguồn lực, tổ chức các chương trình chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiếp tục được triển khai đồng bộ tại các địa phương.

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ được triển khai với sự tham gia của nhiều bộ, ngành và địa phương, trong đó Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì. Nguồn kinh phí thực hiện bao gồm ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm không chỉ nhằm tri ân người có công mà còn góp phần nâng cao nhận thức xã hội, củng cố truyền thống yêu nước và trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.