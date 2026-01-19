Người đủ tuổi nghỉ hưu tiếp tục làm việc có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin Chính phủ, ông Chính thắc mắc về trường hợp người lao động đã hết tuổi lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu, đã được giải quyết chế độ nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

Ông Chính hỏi: “Hiện người lao động trên tiếp tục xin được làm việc, đơn vị không đóng bảo hiểm xã hội nhưng vẫn chi trả 21,5% tiền lương tháng cho người lao động. Đơn vị thực hiện như vậy có đúng không?”.

Nhiều người lao động qua tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn làm việc (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Trả lời ông Chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trường hợp trên được quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 7 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo Khoản 7 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người đang hưởng lương hưu, người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Căn cứ quy định trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: “Trường hợp của ông hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật, không đủ điều kiện hưởng lương hưu và đã được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, hiện đang làm việc tại đơn vị mới thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Để bảo đảm quyền lợi, ông yêu cầu đơn vị lập hồ sơ tham gia, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc cho ông theo đúng quy định”.