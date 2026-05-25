Nhóm có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

Theo dự thảo Nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, người có tài năng được áp dụng nhiều cơ chế ưu tiên về tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ và điều kiện làm việc.

Dự thảo được xây dựng để thay thế Nghị định 179/2024/NĐ-CP, trên cơ sở cụ thể hóa các chủ trương mới của Bộ Chính trị và quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2025, Luật Viên chức 2025.

Mở rộng nhóm được xác định là người có tài năng

Dự thảo quy định người có tài năng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp; người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm là người Việt Nam hoặc người nước ngoài.

So với quy định hiện hành, dự thảo bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng như chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi; nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm giáo sư, phó giáo sư; nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp đang làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

Dự thảo cũng quy định riêng tiêu chuẩn, điều kiện đối với từng nhóm người có tài năng.

Với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, dự thảo nêu nhiều tiêu chí như tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới; đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; đạt giải các cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế; đạt giải Olympic trong thời gian học đại học.

Đối với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, dự thảo yêu cầu đáp ứng một trong các điều kiện như chủ trì công trình nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế; có phát minh, sáng chế, giải pháp công nghệ được ứng dụng thực tiễn; có đóng góp nổi bật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hoặc hoạch định chính sách, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, đất nước.

Đề xuất phụ cấp tăng thêm tới 300%

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là chính sách phụ cấp tăng thêm đối với người có tài năng được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức.

Theo dự thảo, người được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức theo diện thu hút người có tài năng (đặc biệt là chuyên gia, nhà khoa học, luật sư giỏi...) có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

Khoản phụ cấp này không dùng để tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài nhóm tuyển mới, dự thảo cũng quy định người đã là cán bộ, công chức, viên chức có tài năng khi được tuyển dụng vào vị trí mới có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm.

Dự thảo nêu việc bổ sung chính sách cụ thể sẽ căn cứ khả năng cân đối ngân sách của địa phương. UBND cấp tỉnh có thể xem xét, quyết định bổ sung chính sách hỗ trợ đối với người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Được ưu tiên trong tuyển dụng, bổ nhiệm và điều kiện làm việc

Dự thảo quy định người có tài năng được ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức.

Đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng, việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển. Nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục xét tuyển được thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Người có tài năng sau khi được tuyển dụng còn được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước; được ưu tiên tiếp cận thông tin, tài liệu chuyên môn; được đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc để triển khai nhiệm vụ.

Dự thảo cũng quy định người có tài năng được ưu tiên xem xét khi bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bổ nhiệm chức danh chuyên gia cao cấp; có thể thuộc trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét về quy hoạch, độ tuổi, thời gian giữ chức vụ tương đương và yêu cầu về trình độ lý luận chính trị khi xem xét bổ nhiệm.

Bên cạnh các chính sách ưu tiên, dự thảo cũng quy định cơ chế đánh giá đối với người có tài năng. Việc tiếp tục hoặc thôi áp dụng chính sách sẽ căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá của cơ quan sử dụng và sản phẩm, công trình nghiên cứu, sáng tạo của người được áp dụng chính sách.

Dự thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ thông qua.