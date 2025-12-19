Nhiều công sở được "hóa thân" thành trường học, nhà văn hóa

Mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo triển khai việc thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường, trong quá trình sắp xếp cần ưu tiên dành cho các mục đích y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã và các mục đích công cộng khác, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với quy hoạch trên địa bàn và quy định pháp luật.

Ghi nhận tại xã Hoằng Hóa (huyện Hoằng Hóa cũ, tỉnh Thanh Hóa), chính quyền xã này đã lên phương án sắp xếp nhiều trụ sở xã cũ sau sáp nhập.

Ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch UBND xã Hoằng Hóa, cho biết xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các xã: Hoằng Đức, Hoằng Đồng, Hoằng Đạo, Hoằng Hà, Hoằng Đạt và thị trấn Bút Sơn. Thời điểm này, địa phương đang quản lý 115 cơ sở nhà, đất gồm: 23 trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; 21 điểm trường, 71 thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Bám sát tinh thần chỉ đạo từ Trung ương đến tỉnh, địa phương đã rà soát và đề xuất phương án khai thác các cơ sở nhà đất, đất là tài sản công trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên việc sắp xếp 12 trụ sở cũ để chuyển công năng sang làm trường học, nhà văn hóa và một số hội, đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập.

Trong ảnh là trụ sở UBND xã Hoằng Đức cũ rộng hàng nghìn m2 với cơ sở vật chất khang trang. Theo đề xuất của chính quyền địa phương, công trình này sẽ được bố trí điều chuyển mở rộng làm Trường Mầm non Hoằng Đức 2.

Cách trụ sở xã Hoằng Đức khoảng 4km, trụ sở UBND xã Hoằng Đạo cũ dự kiến sẽ chuyển công năng để thực hiện việc mở rộng Trường Mầm non Hoằng Đạo.

Tương tự, trụ sở UBND xã Hoằng Hà và Hội trường văn hóa xã cũ được chính quyền địa phương sắp xếp, điều chuyển để mở rộng Trường Tiểu học và THCS Hoằng Hà.

Theo ghi nhận, vị trí Trường Tiểu học và THCS Hoằng Hà hiện nay nằm cạnh trụ sở UBND xã Hoằng Hà cũ.

Ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch UBND xã Hoằng Hóa, cho biết trước khi lên phương án, địa phương đã rà soát rất kỹ, trong đó ưu tiên việc mở rộng các trường học để đảm bảo tiêu chí công nhận là trường đạt chuẩn cấp Quốc gia.

Ngoài việc chuyển trụ sở thành trường học, chính quyền xã Hoằng Hóa cũng lên phương án sắp xếp nhiều trụ sở làm nhà văn hóa thôn và trụ sở làm việc của các hội, đơn vị sự nghiệp. Trong ảnh là trụ sở UBND xã Hoằng Đồng cũ, được bố trí làm nhà văn hóa thôn.

Công trình trụ sở xã Hoằng Đồng cũ với cơ sở gồm dãy nhà 2 tầng và 1 khu hội trường văn hóa xã khá mới và khang trang.

Trụ sở xã Hoằng Đạt cũ với dãy nhà 2 tầng cũng được điều chuyển làm nhà văn hóa thôn sau sáp nhập.

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo Sở Tài chính Thanh Hóa cho biết đến ngày 31/12, sau khi các địa phương lên phương án xong, Sở mới có số liệu chính xác về các trụ sở dôi dư chưa thể sắp xếp.

"Sở đã có hướng dẫn chi tiết đến từng địa phương về việc sắp xếp, bố trí lại trụ sở sau sáp nhập. Bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, chúng tôi hướng dẫn các địa phương ưu tiên việc sắp xếp trụ sở làm trường học, trạm y tế và các công trình văn hóa", lãnh đạo Sở Tài chính Thanh Hóa nói.