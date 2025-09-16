Nhiệm vụ, quyền hạn mới của Trung tâm hành chính công ở xã, phường

Đây là nhiệm vụ, chức năng của Trung tâm Phục vụ hành chính công được quy định tại Thông tư 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9 hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP.

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã được tham mưu UBND, Chủ tịch UBND cấp xã hoặc thực hiện theo thẩm quyền nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP và 5 nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.

Theo dõi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn theo dõi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ tham mưu Chủ tịch UBND xã ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Đồng thời, trung tâm này hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã.

Một nhiệm vụ quyền hạn nữa được nhắc đến trong thông tư là theo dõi, đôn đốc, giám sát quy trình giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định về chất lượng và thời gian; công tác phối hợp, liên thông giữa các cấp, các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công được theo dõi quá trình vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính (Ảnh: Trung Thi).

Trung tâm cũng theo dõi, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính để cải thiện chất lượng phục vụ.

Bên cạnh tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; theo dõi, đôn đốc, nhận xét, đánh giá việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; trung tâm còn có nhiệm vụ đề xuất các sáng kiến, giải pháp đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ của mình.

Hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện thủ tục hành chính

Trung tâm Phục vụ hành chính công có nhiệm vụ hướng dẫn tổ chức, cá nhân chuẩn bị, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; kiểm tra tình trạng tài khoản định danh điện tử; thực hiện tiếp nhận hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử; số hóa hồ sơ theo quy định; thu phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có).

Ngoài hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trung tâm còn cập nhật hồ sơ, các bước thực hiện vào phần mềm quản lý và chuyển đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Kiểm soát thủ tục hành chính

Trung tâm có nhiệm vụ tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành chương trình, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương; kiểm soát quy định và việc thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định chi tiết nhiệm vụ, chức năng của trung tâm (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Bên cạnh đó, trung tâm sẽ thực hiện tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, hoặc liên quan đến đơn vị chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp, báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

Xây dựng chính quyền điện tử

Thông tư quy định, trung tâm còn triển khai các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử, theo dõi ứng dụng công nghệ thông tin theo phân công của Chủ tịch UBND cấp xã.

Trung tâm sẽ tham mưu trình Chủ tịch UBND xã ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về công nghệ thông tin liên quan đến cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND cấp xã.

Cơ quan này được ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND xã ban hành quy chế, quy trình, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, chương trình ứng dụng phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, trung tâm còn quản lý, vận hành, quản trị, tập huấn sử dụng, phân quyền tài khoản các hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, các hệ thống thông tin, chương trình ứng dụng liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài quản lý, bảo đảm hạ tầng mạng và các thiết bị công nghệ thông tin, trung tâm này có chức năng quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị; thực hiện nâng cấp, sửa chữa, bảo trì, thay thế thiết bị phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

Trung tâm còn phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tập huấn, hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Mặc khác, các nhiệm vụ khác của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã theo quy định của pháp luật và phân công của UBND, Chủ tịch UBND cấp xã.