Nguyên tắc mới về xếp ngạch công chức được quy định ra sao?

UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai xây dựng vị trí việc làm công chức theo Nghị định 361/2025, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc xếp ngạch phải gắn trực tiếp với vị trí việc làm, khung năng lực và tỷ lệ được phê duyệt.

Theo kế hoạch, việc rà soát, xác định vị trí việc làm được triển khai đối với toàn bộ cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND cấp xã, cùng đội ngũ công chức và cả người lao động làm việc ở vị trí việc làm công chức. Mục tiêu là xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định tỷ lệ công chức bố trí theo từng vị trí, bảo đảm phù hợp chức năng, nhiệm vụ và quy mô quản lý của từng cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, bố trí công chức theo vị trí việc làm, đồng thời ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu cán bộ.

Nguyên tắc xếp ngạch phải gắn trực tiếp với vị trí việc làm, khung năng lực và tỷ lệ được phê duyệt (Ảnh: Trung Kiên).

Làm vị trí nào, xếp ngạch vị trí đó

Nguyên tắc cốt lõi được đặt ra là công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì phải xếp ngạch tương ứng với vị trí đó. Việc xếp ngạch đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi xếp ngạch theo vị trí việc làm vẫn phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch tương ứng đang được sử dụng tại cơ quan. Trường hợp người đứng đầu được giao quyền tạm thời thì không áp dụng xếp ngạch theo vị trí lãnh đạo.

Sau khi được phê duyệt vị trí việc làm, các cơ quan phải bố trí công chức đúng theo tỷ lệ đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Đồng thời, toàn bộ dữ liệu về vị trí việc làm và tỷ lệ bố trí công chức phải được cập nhật lên hệ thống quản lý cán bộ của thành phố để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Khống chế tỷ lệ ngạch cao

Kế hoạch đặt ra các giới hạn cụ thể về tỷ lệ xếp ngạch. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố được xếp ngạch chuyên viên cao cấp với tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, cấp phó người đứng đầu chỉ được xếp ngạch này với tỷ lệ không vượt quá 50% tổng số cấp phó toàn bộ các cơ quan chuyên môn.

Đối với ngạch chuyên viên chính, mỗi cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố không được vượt quá 50% tổng biên chế công chức được giao. Khi xếp ngạch, cơ quan sử dụng công chức phải xác định thứ tự ưu tiên, từ cấp phó chưa được xếp ngạch cao cấp, đến lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và công chức đảm nhiệm vị trí chuyên viên chính.

Ở cấp xã, người đứng đầu cơ quan chuyên môn được xếp ngạch chuyên viên chính với tỷ lệ 100%, còn cấp phó vẫn áp dụng nguyên tắc không vượt quá 50% tổng số cấp phó.

Sau khi bố trí và xếp ngạch, nếu số lượng thực tế vượt quá tỷ lệ quy định, các cơ quan phải rà soát, đề xuất phương án xử lý để bảo đảm tuân thủ từ ngày 1/7/2027. Trong thời gian chuyển tiếp, các vị trí đã vượt tỷ lệ sẽ không được thay đổi để xếp ngạch cao hơn.

Theo lộ trình, các cơ quan phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt vị trí việc làm trong tháng 3, Sở Nội vụ thẩm định và phê duyệt chậm nhất trước 20/4, sau đó triển khai bố trí công chức theo vị trí việc làm từ tháng 5.