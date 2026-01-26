Người có công làm hồ sơ nhận trợ cấp ngay tại nơi cư trú

Người có công làm hồ sơ trợ cấp ngay tại nơi cư trú

Người có công với cách mạng và thân nhân sinh sống tại Hà Nội sẽ không còn phải đi xa để làm hồ sơ hưởng chế độ. Theo quyết định mới của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, từ năm 2026, nhiều thủ tục trong lĩnh vực người có công được giao cho UBND cấp xã trực tiếp tiếp nhận và giải quyết.

Cụ thể, quyết định phê duyệt 7 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công, thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường trên địa bàn thành phố. Các quy trình này được xây dựng trên cơ sở phân cấp, ủy quyền của UBND thành phố và Sở Nội vụ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Người có công làm hồ sơ trợ cấp ngay tại nơi cư trú (Ảnh: Hải Long).

7 nhóm thủ tục được giao cho cấp xã

Các thủ tục được giải quyết tại cấp xã bao gồm: công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; công nhận và giải quyết chế độ đối với con đẻ của người nhiễm chất độc hóa học; giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

Ngoài ra, UBND cấp xã còn giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng; chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến; và thủ tục di chuyển hồ sơ khi người đang hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú trong nội thành Hà Nội.

Giải quyết tại chỗ, thời hạn rõ ràng

Theo quy định, hồ sơ được tiếp nhận tại các Điểm hỗ trợ dịch vụ công số hoặc UBND xã, phường nơi cư trú. Thời gian giải quyết tại cấp xã cơ bản là 12 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với những trường hợp phải giám định y khoa, Hội đồng Giám định y khoa thành phố thực hiện việc khám, kết luận trong thời hạn tối đa 60 ngày. Sau khi có kết quả giám định, UBND cấp xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, ban hành quyết định hưởng trợ cấp hoặc thông báo kết quả cho người dân.

Việc quy định rõ từng khâu, từng mốc thời gian nhằm bảo đảm tiến độ giải quyết, đồng thời giúp người dân dễ theo dõi, giám sát quá trình xử lý hồ sơ.

Ưu tiên trực tuyến, không thu phí

Người dân có thể nộp hồ sơ theo ba hình thức: trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hồ sơ hợp lệ sẽ được số hóa và xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

Toàn bộ 7 thủ tục trong lĩnh vực người có công được giải quyết theo quy trình mới đều không thu phí, lệ phí. Một số giấy tờ hộ tịch như giấy khai sinh, giấy khai tử sẽ không phải nộp lại nếu cơ quan tiếp nhận có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc hệ thống thông tin liên thông.

Cùng với việc ban hành các quy trình mới, thành phố Hà Nội đồng thời bãi bỏ nhiều quy trình nội bộ trước đây áp dụng trong năm 2025. Điều này giúp thống nhất cách thức tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên toàn địa bàn, tránh tình trạng mỗi nơi thực hiện một kiểu.