Nâng đáy lương hưu, từ mức 2 triệu đồng lên 3,8 triệu đồng/tháng

Ngày 7/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP quyết định tăng lương hưu từ 1/1/2022. Theo đó, từ thời điểm này, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của người hưởng tăng thêm 7,4%.

Đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ áp dụng biện pháp nâng lương hưu lần thứ hai đối với người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995.

Chính sách này được đề xuất thực hiện nhằm giúp cải thiện lương hưu của nhóm lao động nghỉ hưu trước năm 1995 vì đây là nhóm có mức lương hưu bình quân rất thấp, thu hẹp mức hưởng giữa các thế hệ nghỉ hưu, đồng thời góp phần nâng “đáy” lương hưu.

Cụ thể, sau khi thực hiện mức điều chỉnh chung 7,4%, nếu những người này vẫn có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng thì được tăng thêm lần thứ hai, theo 2 nhóm.

Thứ nhất, tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống.

Thứ hai, tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Người dân nhận lương hưu tại TPHCM (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Tiếp đó, Chính phủ điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2023 theo 2 nhóm.

Thứ nhất, tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp và đã được tăng lương hưu từ ngày 1/1/2022 theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

Thứ hai, tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp và chưa được tăng lương hưu từ ngày 1/1/2022 theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, cơ quan điều hành tiếp tục nâng lương hưu lần thứ hai đối với những người đã nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995. Cụ thể, sau khi điều chỉnh chung mà mức hưởng vẫn thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm lần thứ hai theo 2 nhóm.

Thứ nhất, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng.

Thứ hai, tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Ngày 30/6/2024, Chính phủ điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2024 từ ngày 1/7/2024.

Đối với những người đã nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh tăng thêm 15% mà mức hưởng thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm lần thứ hai theo 2 nhóm.

Thứ nhất, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3.200.000 đồng/người/tháng.

Thứ hai, tăng lên bằng 3.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3.200.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.500.000 đồng/người/tháng.

Như vậy, sau 3 lần thực hiện chính sách tăng lương hưu lần thứ hai như trên đã giúp thu hẹp chênh lệch về lương hưu của những người nghỉ hưu trước năm 1995 với các thế hệ sau. Đồng thời, mức lương hưu bình quân cũng tăng theo từng năm.

Tính đến nay, nhóm có mức hưởng bình quân 3.000.000-6.000.000 đồng/tháng là lớn nhất, đạt hơn 1.347.000 người. Kế đó là nhóm đối tượng có mức hưởng từ 6.000.000-10.000.000 đồng/tháng, đạt hơn 1.063.000 người.

Trong dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu mới nhất, Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng thêm 8% từ ngày 1/7/2026.

Đồng thời, Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhóm người có lương hưu thấp như trên, đề xuất tăng lương hưu lần thứ hai với những người đã nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995.

Theo đó, nhóm này sau khi đã điều chỉnh tăng thêm 8% mà mức lương hưu, trợ cấp mới vẫn thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì được tăng lần 2.

Mức tăng lương hưu lần thứ 2 áp dụng theo 2 nhóm.

Nhóm 1 là những người sau khi tăng 8% có mức hưởng dưới 3.500.000 đồng/người/tháng thì được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng.

Nhóm 2 là những người sau khi tăng 8% có mức hưởng từ 3.500.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.800.000 đồng/người/tháng thì được tăng lên bằng 3.800.000 đồng/người/tháng.

Nếu đề xuất này được thông qua, lương hưu của nhóm có mức hưởng thấp sẽ tiếp tục được nâng cao hơn, thu hẹp khoảng cách với các nhóm khác.