Hé lộ thêm manh mối về thông tin mộ tập thể 70-90 liệt sỹ

Nhiều thông tin mộ liệt sỹ tập thể

Chiều 29/5, tại phường Kon Tum (Quảng Ngãi), Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Quân khu 5 tổ chức hội thảo xác minh thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc phường Đăk Cấm và Kon Tum (Quảng Ngãi).

Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tháng 11/2025, đơn vị tiếp nhận thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ, tài liệu “Nghiên cứu định vị các vị trí rãnh mộ liệt sỹ Trung đoàn 24A (Mặt trận B3) hi sinh trong trận Mậu Thân ngày 2/2/1968” do nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ cung cấp.

Hội thảo xác minh thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc phường Đăk Cấm và Kon Tum, Quảng Ngãi (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo Đại tá Bình, những tài liệu nêu trên nhận định có các rãnh mộ liệt sỹ nằm ở phía Bắc và phía Nam đường Trường Chinh. Các liệt sỹ được xác định thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 (A), hi sinh ngày 2/2/1968 (sai số trước hoặc sau một ngày), số lượng 70-90 liệt sỹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tài liệu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các cơ quan chức năng, địa phương thu thập thông tin từ nhân dân, thành lập tổ xác minh, đối chiếu tài liệu để xác định vị trí tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên đường Trường Chinh. Qua rà soát, các tài liệu nêu trên được đánh giá có cơ sở khoa học và thực tiễn cao.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, cho biết các tài liệu, hồ sơ đã thu thập được cho thấy thông tin về khu vực chôn cất mộ liệt sỹ tập thể tại đường Trường Chinh là có cơ sở. Trước đây, quá trình làm đường từng phát hiện hài cốt liệt sỹ, đã quy tập về nghĩa trang an táng.

Ngã 3 đường Trường Chinh và Lê Hồng Phong, khu vực từng phát hiện hài cốt liệt sỹ vào năm 2008 (Ảnh: Phạm Hoàng).

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa yêu cầu Quân khu 5 phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tiếp thu ý kiến của các đại biểu, thu thập, bổ sung, hệ thống hóa các nguồn tư liệu. Đặc biệt, Quân khu 5 cần chú trọng tài liệu lưu trữ quân sự, bản đồ tác chiến, nhật ký chiến đấu để xác định chính xác vị trí chôn cất tại khu vực đường Trường Chinh.

"Các cơ quan, đơn vị chức năng cần xây dựng phương án, xác định từng địa điểm, diện tích cụ thể. Từ đó, xây dựng lực lượng, tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sỹ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Công tác triển khai phải chặt chẽ, thận trọng, đúng quy định", Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa nhấn mạnh.

Nhiều cựu chiến binh từng trong lực lượng Trung đoàn 24 đã trình bày tham luận, cung cấp thêm thông tin nhằm củng cố về kết quả xác minh về liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh.

Đường Trường Chinh từng phát hiện hài cốt liệt sỹ

Trung úy Trần Đức Độ, Phân đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi, cho biết năm 2008, trong quá trình đào móng xây dựng nhà tại khu vực đường Trường Chinh, ông Trần Văn Thế (phường Kon Tum) phát hiện nhiều di vật như dép cao su, bi đông, súng AK... nên trình báo cơ quan chức năng.

Sau đó, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Kon Tum (nay là Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi) đã thực hiện mở rộng phạm vi tìm kiếm, phát hiện 22 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật đi kèm trên đường Trường Chinh. Các liệt sỹ sau đó được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ phường Đăk Cấm.

Theo Trung úy Độ - người trực tiếp tham gia quá trình tìm kiếm tại khu vực đường Trường Chinh, anh vẫn nhớ rõ những ngày lực lượng quy tập đào từng lớp đất dưới cái nắng gay gắt đến tối muộn, chỉ mong mở rộng sớm tìm kiếm liệt sỹ đưa về an táng. Khi từng bộ hài cốt liệt sỹ được đưa lên khỏi lòng đất, anh em trong đội thực sự rất xúc động.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị) thắp hương trước phần mộ các anh hùng liệt sỹ ở Nghĩa trang phường Đăk Cấm (Ảnh: Nguyễn Ban).

Kết luận hội thảo, Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 5, cho biết các nguồn thông tin, tư liệu, dấu tích thực địa được công bố có độ tin cậy cao, cho thấy khả năng tồn tại khu vực chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ hi sinh tại phía Tây Bắc thị xã Kon Tum trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu, xây dựng phương án đào thăm dò, xác định cụ thể từng địa điểm, diện tích để triển khai tìm kiếm với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đúng quy định. Theo Thiếu tướng Trần Minh Trọng, các đơn vị không được chủ quan, nóng vội hoặc đưa ra kết luận khi chưa có đầy đủ căn cứ xác thực.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục thu thập thông tin từ nhân chứng, người dân, rà soát, chuẩn hóa hồ sơ, dữ liệu liên quan nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, góp phần thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ".

Chiều cùng ngày, các đại biểu tại hội thảo đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Đăk Cấm và Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) thuộc phường Đăk Cấm và Kon Tum.