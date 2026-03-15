Mức trợ cấp BHXH một lần với thượng sĩ quân đội có 4 năm công tác

Cách tính bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần dành cho quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân (gọi tắt là quân nhân) được Bộ Quốc phòng hướng dẫn cụ thể tại Điều 17 Thông tư số 90/2025/TT-BQP.

Theo đó, chế độ BHXH một lần thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật BHXH. Tại Điểm e Khoản 1 Điều 70 Luật BHXH quy định quân nhân khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà cũng không tham gia BHXH tự nguyện và không đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì được hưởng BHXH một lần nếu có yêu cầu.

Tại Khoản 7 Điều 17 Thông tư số 90/2025/TT-BQP, Bộ Quốc phòng hướng dẫn chi tiết về chế độ BHXH một lần đối với hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, học viên quân đội, cơ yếu hưởng sinh hoạt phí. Theo đó, chế độ này được hướng dẫn tính trong 2 trường hợp khác nhau.

Trường hợp thứ nhất, nếu trước khi nhập ngũ hoặc trước khi là học viên, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí mà quân nhân chưa tham gia BHXH bắt buộc.

Trong trường hợp này, thời gian để tính hưởng chế độ BHXH một lần khi xuất ngũ, thôi việc là thời gian thực tế phục vụ trong quân đội, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí.

Ví dụ, Thượng sĩ Võ Văn Vũ, học viên Học viện Kỹ thuật quân sự, nhập ngũ tháng 1/2022. Tháng 12/2025, Thượng sĩ Vũ bị bệnh, không đủ điều kiện về sức khỏe nên phải xuất ngũ. Thượng sĩ Vũ được hưởng BHXH một lần khi xuất ngũ tương ứng với thời gian tham gia BHXH là 4 năm.

Với thời gian phục vụ trong quân đội như trên, diễn biến tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của Thượng sĩ Võ Văn Vũ như sau: Từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022 là 12 tháng (năm thứ nhất), hệ số lương cơ sở là 1.490.000 đồng, hệ số điều chỉnh là 1,07. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH năm thứ nhất là: 1.490.000 đồng x 12 tháng x 1,07 = 19.131.600 đồng. Từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2023 là 6 tháng (năm thứ hai), hệ số lương cơ sở là 1.490.000 đồng, hệ số điều chỉnh là 1,04. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH 6 tháng đầu năm thứ hai là: 1.490.000 đồng x 6 tháng x 1,04 = 9.297.600 đồng. Từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2023 là 6 tháng (năm thứ hai), hệ số lương cơ sở là 1.800.000 đồng, hệ số điều chỉnh là 1,04. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH 6 tháng cuối năm thứ hai là: 1.800.000 đồng x 6 tháng x 1,04 = 11.232.000 đồng. Từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2024 là 6 tháng (năm thứ ba), hệ số lương cơ sở là 1.800.000 đồng, hệ số điều chỉnh là 1. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH 6 tháng đầu năm thứ ba là: 1.800.000 đồng x 6 tháng x 1 = 10.800.000 đồng. Từ tháng 7/2024 đến tháng 12/2024 là 6 tháng (năm thứ ba), hệ số lương cơ sở là 2.340.000 đồng, hệ số điều chỉnh là 1. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH 6 tháng cuối năm thứ ba là: 2.340.000 đồng x 6 tháng x 1 = 14.040.000 đồng. Từ tháng 1/2025 đến tháng 6/2025 là 6 tháng (năm thứ tư), hệ số lương cơ sở là 2.340.000 đồng, hệ số điều chỉnh là 1. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH 6 tháng đầu năm thứ tư là: 2.340.000 đồng x 6 tháng x 1 = 14.040.000 đồng. Từ tháng 7/2025 đến tháng 12/2025 là 6 tháng (năm thứ tư), bằng 3 lần mức tham chiếu, hệ số điều chỉnh là 1. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH 6 tháng cuối năm thứ tư là: 2.340.000 đồng x 3 x 6 tháng x 1 = 42.120.000 đồng.

Với diễn biến tiền lương làm căn cứ đóng BHXH như trên, mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính BHXH một lần của Thượng sĩ Võ Văn Vũ là: (19.131.600 đồng + 9.297.600 đồng + 11.232.000 đồng + 10.800.000 đồng + 14.040.000 đồng + 14.040.000 đồng + 42.120.000 đồng) / 48 tháng = 2.513.775 đồng.

Như vậy, mức trợ cấp BHXH một lần của Thượng sĩ Võ Văn Vũ là: 2.513.775 đồng x 8 tháng (mỗi năm hưởng 2 tháng) = 20.110.200 đồng.

Trường hợp thứ hai, nếu trước khi nhập ngũ hoặc trước khi là học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí, quân nhân có thời gian tham gia BHXH mà chưa hưởng BHXH một lần từ quỹ BHXH (bảo lưu thời gian đóng BHXH).

Trong trường hợp này, thời gian để tính hưởng chế độ BHXH một lần khi xuất ngũ, thôi việc là tổng thời gian phục vụ thực tế trong quân đội, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí cộng với thời gian đã đóng BHXH trước đó.

Ví dụ, Hạ sĩ Lê Hùng Dũng nhập ngũ tháng 2/2025; xuất ngũ tháng 1/2027 (2 năm phục vụ quân đội). Trước khi nhập ngũ, Hạ sĩ Lê Hùng Dũng có 5 năm đóng BHXH bắt buộc đang được bảo lưu. Như vậy, thời gian để tính hưởng BHXH một lần hoặc bảo lưu là 7 năm.