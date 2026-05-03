Công chức, lao động còn một kỳ nghỉ lễ 5 ngày liên tiếp sau dịp 30/4-1/5

Theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định dịp lễ Quốc khánh, gồm ngày 2/9 và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9.

Cả nước cũng thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai, ngày 31/8, sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy, ngày 22/8.

Như vậy, cùng với ngày nghỉ hằng tuần và nghỉ lễ, cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp này.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 (Thiết kế: Tuấn Nghĩa).

Với người lao động khu vực doanh nghiệp, dịp lễ Quốc khánh sẽ được nghỉ thứ tư ngày 2/9 và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày: thứ ba, ngày 1/9 hoặc thứ năm, ngày 3/9.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, đồng thời khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Với việc thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, công chức, viên chức, người lao động sẽ có thêm 1 ngày nghỉ, nâng tổng số ngày nghỉ năm 2026 lên 12 ngày.