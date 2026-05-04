Cả nước đang sắp xếp hệ thống trường học, bệnh viện thế nào?

Chính phủ ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 8/4, đặt ra yêu cầu sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có lĩnh vực giáo dục và y tế. Nghị quyết định hướng tổ chức mạng lưới trường học theo đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời cơ cấu lại hệ thống y tế theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Sau văn bản này, nhiều địa phương đã triển khai xây dựng hoặc hoàn thiện phương án sắp xếp phù hợp điều kiện thực tế.

Địa phương bắt đầu chốt phương án, đặt mốc thời gian cụ thể

Tại Thái Nguyên, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai, yêu cầu các địa phương hoàn thiện phương án sắp xếp mạng lưới trường học trong tháng 4. Theo lộ trình, các phương án được tổng hợp, hoàn thiện ở cấp tỉnh, dự kiến tổ chức thực hiện trong quý III/2026.

Đồng Nai xác định mục tiêu hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở y tế trong giai đoạn 2026-2027. Các sở, ngành, địa phương được giao rà soát, sắp xếp lại đầu mối bên trong, bảo đảm hoạt động ổn định sau khi tổ chức lại.

Tại Cao Bằng, ngành giáo dục phối hợp với địa phương rà soát mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn. Việc đánh giá quy mô, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên được thực hiện làm cơ sở đề xuất phương án sắp xếp trong thời gian tới.

Các địa phương bắt đầu chốt phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trường học chủ yếu giữ ổn định, sáp nhập có chọn lọc

Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều địa phương lựa chọn phương án giữ ổn định hệ thống trường phổ thông hiện có, đồng thời sắp xếp lại các đơn vị quy mô nhỏ.

Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, trong đó dự kiến giảm 35 trường tại 18 xã, phường. Các trường thuộc diện đề xuất chủ yếu có quy mô nhỏ, khó tuyển sinh, diện tích hạn chế hoặc nằm gần các cơ sở khác. Thành phố giữ nguyên toàn bộ 124 trường THPT.

Ở Quảng Trị, địa phương đặt thời hạn hoàn thành việc sắp xếp hệ thống trường học trước ngày 30/6 để ổn định trước năm học mới. Tỉnh yêu cầu việc sắp xếp phải bảo đảm điều kiện học tập của học sinh, không thực hiện sáp nhập cơ học tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Phú Thọ đã phê duyệt đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục, trong đó giữ nguyên hệ thống trường phổ thông, đồng thời tổ chức lại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Một số đơn vị được sáp nhập hoặc kết thúc hoạt động để tinh gọn đầu mối.

Y tế cơ sở được tổ chức lại theo hướng gắn với cấp xã

Trong khi giáo dục chủ yếu điều chỉnh ở mức độ nhất định, lĩnh vực y tế ghi nhận những thay đổi rõ hơn tại tuyến cơ sở.

Tại Thanh Hóa, từ đầu tháng 4/2026, hệ thống y tế cơ sở đã được tổ chức lại theo mô hình mới, trong đó các trạm y tế trực thuộc UBND cấp xã. Địa phương đồng thời sắp xếp lại mạng lưới trạm y tế và kết thúc hoạt động của các trung tâm y tế tuyến huyện.

Tại Hà Tĩnh, trong phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh đề xuất tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở, trong đó các trạm y tế được định hướng trực thuộc UBND cấp xã. Đồng thời, các trung tâm y tế được rà soát, sắp xếp lại theo mô hình phù hợp.

Tại Gia Lai, ngành y tế được giao xây dựng phương án chuyển giao các trạm y tế về cấp xã quản lý, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau Nghị quyết 105, các địa phương đã triển khai sắp xếp hệ thống trường học, cơ sở y tế với mức độ khác nhau, từ rà soát, đề xuất đến tổ chức thực hiện. Các phương án tập trung vào việc tinh gọn đầu mối, đồng thời bảo đảm duy trì hoạt động ổn định của các dịch vụ giáo dục và y tế trên địa bàn.