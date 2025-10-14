Một số cán bộ xã còn hạn chế kỹ năng công nghệ thông tin

Ngày 14/10, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thực hiện Nghị quyết số 18 được tuyên dương (Ảnh: H.A).

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đồng Nai, sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết 18, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Qua sắp xếp bộ máy chính quyền, Đồng Nai đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo; việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị đồng bộ, thống nhất hơn và tập trung được các nguồn lực.

Số lượng biên chế được bố trí phù hợp với yêu cầu; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đào tạo chuyên môn đảm bảo theo quy định. Các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp hợp lý hơn, việc thực hiện cơ chế tự chủ bước đầu đã có kết quả tích cực.

Công chức, cán bộ tỉnh Bình Phước cũ về làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian đầu triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền, một số đơn vị, địa phương trong tỉnh còn lúng túng trong việc xác định, xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy cũng như bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo dôi dư.

Theo báo cáo, một số đơn vị trực thuộc sở, ngành sau khi sáp nhập có quy mô lớn, nhiều lĩnh vực công việc, chức năng khác nhau nên gặp không ít khó khăn trong công tác phân công, bố trí cán bộ phụ trách.

Ngoài ra, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số địa phương còn thiếu trụ sở, trang thiết bị làm việc, hệ thống công nghệ thông tin chưa đồng bộ; nhiều cơ quan, đơn vị thiếu nhân sự, trình độ, kỹ năng của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, đặc biệt là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hệ thống số còn hạn chế.

Dịp này, Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra các giải pháp và kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sớm rà soát, bổ sung, ban hành văn bản hướng dẫn để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong thời gian tới.