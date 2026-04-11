Mở rộng tần suất khen thưởng, đại biểu lo ảnh hưởng đến Quỹ thi đua

Tán thành sự cần thiết sửa đổi luật

Thảo luận tại Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng chiều 10/4, đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung luật nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và khắc phục những bất cập khi tổ chức thi hành.

Góp ý hoàn thiện dự thảo luật về quy định Quỹ thi đua, khen thưởng, đại biểu lo ngại việc dự thảo luật mở rộng phạm vi và tần suất khen thưởng nhưng chưa làm rõ trách nhiệm chi trả và chưa đánh giá đầy đủ tác động tài chính có thể dẫn đến tình trạng mất cân đối giữa thẩm quyền và nguồn lực.

Bên cạnh đó, một số trường hợp phát sinh việc đề xuất khen thưởng cũng có thể vượt quá khả năng cân đối ngân sách, chậm chi trả hoặc phải điều chỉnh kế hoạch chi tiêu.

Ông dẫn báo cáo thẩm tra đã chỉ ra việc chưa đánh giá đầy đủ tác động tài chính và chưa xác định rõ cơ chế vận hành quỹ, dễ gây lúng túng trong tổ chức thực hiện.

Từ những phân tích trên, đại biểu Dương Khắc Mai kiến nghị cần quy định rõ nguyên tắc, thẩm quyền quyết định khen thưởng với trách nhiệm chi thưởng. Theo đó, cơ quan, đơn vị, cấp có thẩm quyền ban hành quyết định khen thưởng thì đồng thời phải có trách nhiệm bố trí nguồn lực thực hiện chi trả tiền thưởng từ ngân sách do cấp mình quản lý.

Cùng với quy định cụ thể về cơ cấu nguồn hình thành Quỹ thi đua, khen thưởng, đại biểu tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị bổ sung tiêu chí đánh giá tác động ngân sách một cách cụ thể, định lượng theo từng cấp chính quyền.

Đồng thời đại biểu cho rằng cần làm rõ nhu cầu kinh phí phát sinh khi mở rộng đối tượng và hình thức khen thưởng, qua đó đảm bảo tính khả thi và bền vững khi triển khai luật trong thực tế.

Liên quan đến danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và tiêu chuẩn sáng kiến, dự thảo luật quy định tiêu chuẩn danh hiệu này gắn với yêu cầu sáng kiến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Đây là định hướng phù hợp với xu thế phát triển. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai tại cơ sở, đặc biệt là cấp xã, quy định này đang bộc lộ nhiều vướng mắc, khó khăn", đại biểu nêu.

Cụ thể, các tiêu chí về sáng kiến hiện còn mang tính khái quát, chưa làm rõ nội hàm, phương thức đánh giá và thẩm quyền xác nhận. Điều này dẫn đến tình trạng áp dụng không thống nhất.

Còn những vị trí công tác mang tính hành chính, khó lượng hóa thành sản phẩm khoa học, công nghệ. Theo đại biểu, nếu áp dụng cứng tiêu chuẩn này sẽ làm thu hẹp đối tượng được xét tặng danh hiệu, ảnh hưởng đến phong trào thi đua tại cơ sở.

Từ đó, đại biểu cho rằng cần có quy định quy định rõ tiêu chí, nội dung và phương thức đánh giá sáng kiến, trong đó nhấn mạnh yêu cầu về hiệu quả áp dụng thực tế và khả năng nhân rộng.

Đồng thời, cơ quan soạn thảo cần làm rõ tiêu chí sáng kiến có hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng để tránh cách hiểu hình thức trong quá trình xét tặng danh hiệu.

Bổ sung một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần

Cũng thảo luận về dự thảo luật này, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đắk Lắk) cho biết, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung về nguyên tắc thi đua, khen thưởng theo hướng một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng.

Đối với một thành tích đột xuất hoặc thành tích theo chuyên đề chỉ khen thưởng một lần cho một hình thức, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó.

Đại biểu cơ bản tán thành với nội dung của dự thảo luật, bởi nguyên tắc được quy định hiện nay là không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích, sẽ có thể hiểu theo nhiều cách.

Quy định đó dẫn đến tình trạng một số trường hợp bị từ chối đề nghị khen thưởng vì đã được tặng hình thức đó trước đây, dù thành tích sau mới là thành tích độc lập.

Tuy nhiên, theo quy định này thì một thành tích đột xuất được ghi nhận và nhân rộng theo thời gian, có cơ sở để tích lũy công trạng.

Theo đại biểu, dự thảo chưa làm rõ một thành tích ban đầu được xác định là đột xuất và chỉ được khen một lần, sau đó liệu rằng có được chuyển hóa thành một bộ phận của thành tích công trạng để khen thưởng ở mức cao hơn hay không? Từ đó, đại biểu Thu Nguyệt kiến nghị làm rõ nội dung trên.