Khen thưởng người có thành tích tiêu biểu mang lại hiệu quả thiết thực

Sức lan tỏa mạnh mẽ điều tốt đẹp trong cộng đồng

Phát biểu giải trình một số ý kiến của đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng chiều 10/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đi vào từng vấn đề cụ thể được đặt ra.

Bộ trưởng cho biết sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024) với nhiều điểm mới và quy định cụ thể đã tạo thuận lợi, chuyển biến rõ nét, tích cực trong công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua đi vào thực chất, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp bách của đất nước, Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Quốc hội).

“Qua phong trào thi đua có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng kịp thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đời sống xã hội. Công tác khen thưởng “kịp thời, đúng người, đúng việc”. Thủ tục hồ sơ được đơn giản hóa tối đa để tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng lần này, theo Bộ trưởng, mục tiêu là hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng sau khi thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc sửa luật cũng hướng đến thể chế hóa các yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong hệ thống chính trị theo các kết luận, chỉ đạo của Đảng, tạo sự linh hoạt, chủ động, tự chịu trách nhiệm trong công tác thi đua, khen thưởng, phục vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được hiệu quả.

Luật được sửa đổi nhằm thể chế hóa các nghị quyết trụ cột của Đảng vào Luật Thi đua, khen thưởng, tạo đột phá phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; giải quyết một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện…

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề xuất thay đổi để khắc phục một số bất cập, tồn tại của Luật hiện hành và để đảm bảo tính đồng bộ với văn bản pháp luật có liên quan.

Tiếp thu để xây dựng luật với chất lượng cao nhất

Theo Bộ trưởng, cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự án luật theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ trưởng khẳng định ban soạn thảo đã bổ sung một số nguyên tắc. Trước hết, nhà nước chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích chung, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học và công nghệ.

Cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự án luật theo đúng quy định của pháp luật (Ảnh: Quốc hội).

Đồng thời, dự luật cũng bổ sung quy định khen thưởng với thành tích đóng góp về “quốc phòng, an ninh, đối ngoại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, đảm bảo thể chế hóa chủ trương của Đảng tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc thực hiện tổng thể các giải pháp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh nội dung luật hóa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đánh giá thành tích để khen thưởng và đề nghị khen thưởng nhằm bảo đảm kịp thời ghi nhận những đóng góp xứng đáng của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo luận khẳng định, ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội tại tổ và hội trường về nhiều vấn đề sẽ được cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ, cụ thể về quỹ thi đua khen, tỷ lệ chiến sĩ thi đua cơ sở, điều chỉnh tiêu chuẩn khen thưởng…

Theo Bộ trưởng, Bộ Nội vụ sẽ tiếp thu từng ý kiến cụ thể gửi đại biểu Quốc hội trước khi dự luật được xem xét thông qua, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan tiếp thu, giải trình đầy đủ dự án luật với chất lượng cao nhất.