Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia giỏi làm nhiệm vụ cấp bách ở khu vực công

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 16/2025/TT-BNV hướng dẫn hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức.

Ban hành kèm theo thông tư này là mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân, mẫu hợp đồng lao động và mẫu hợp đồng dịch vụ với pháp nhân để thực hiện nhiệm vụ của công chức theo quy định của Nghị định số 173 về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/11.

Nghị định số 173/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức là cơ chế mới được quy định trong Luật Cán bộ, công chức để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm, chất xám, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan nhà nước.

Theo đó, Nghị định số 173/2025/NĐ-CP quy định ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ để thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ của công chức, đặc biệt là ký hợp đồng với nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc, luật gia, luật sư giỏi, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành… để thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý mang tính chất chiến lược, đột xuất, cấp bách.

Đồng thời, nhóm này cũng ký hợp đồng dịch vụ để thực hiện những công việc mang tính chất hành chính hoặc những công việc mà nguồn nhân lực hiện có chưa đáp ứng được.

Nguyên tắc thực hiện việc ký hợp đồng là nhằm đảo đảm mục tiêu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm, chất xám nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; hiệu quả, tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí.