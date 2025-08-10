Chỉ định Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa

Ngày 9/8, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã công bố Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ định ông Phạm Thanh Liêm, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, giữ chức vụ Chủ tịch UBND; ông Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, giữ chức vụ Phó Chủ tịch đặc khu Trường Sa.

Chiến sĩ canh gác ở đặc khu Trường Sa (Ảnh: Vùng 4 Hải quân).

Đặc khu Trường Sa được hình thành trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn.

Đặc khu Trường Sa nằm ở phía Nam Biển Đông, cách bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) 480km. Đây là vùng đảo có vị trí chiến lược địa lý đặc biệt quan trọng thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, diện mạo của đặc khu Trường Sa được đổi mới từng ngày, khang trang, kiên cố hơn với nhiều hạng mục, công trình được đầu tư hiện đại.

Sau sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa có 65 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 48 xã, 16 phường và đặc khu Trường Sa.