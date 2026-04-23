Lương lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp sẽ thay đổi ra sao?

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo dự thảo, người làm việc theo chế độ hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập được thanh toán tiền lương, tiền thưởng, thù lao hoặc tiền thuê khoán dựa trên kết quả, sản phẩm công việc và nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Cơ chế tiền lương được thiết kế theo 2 hướng. Thứ nhất, các bên có thể thỏa thuận mức lương phù hợp với quy định của pháp luật lao động. Thứ hai, trong trường hợp cần thiết, có thể áp dụng tiền lương theo bảng lương của viên chức, tùy thuộc khả năng tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Với phương án áp dụng bảng lương viên chức, các khoản phụ cấp (nếu có) được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên. Đồng thời, chế độ nâng bậc lương và các chính sách liên quan đến tiền lương có thể thực hiện tương tự như đối với viên chức.

Dự thảo cũng quy định việc chi trả tiền lương phải phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Cơ chế tiền lương cho lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp được thiết kế theo 2 hướng (Ảnh: DT).

Thu nhập gắn với kết quả, sản phẩm công việc

Một điểm đáng chú ý là tiền lương và các khoản thu nhập của lao động hợp đồng được xác định dựa trên kết quả, sản phẩm công việc thay vì chỉ gắn với vị trí việc làm.

Theo dự thảo, cơ quan, đơn vị khi ký kết hợp đồng phải xác định rõ nội dung công việc, yêu cầu nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, thời gian thực hiện và phương thức chi trả trong kế hoạch ký kết hợp đồng.

Trên cơ sở đó, việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng hoặc thù lao được thực hiện tương ứng với mức độ hoàn thành công việc đã cam kết.

Ngoài ra, dự thảo cho phép áp dụng nhiều hình thức chi trả khác nhau, bao gồm tiền lương, tiền thưởng, thù lao hoặc tiền thuê khoán, tạo sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Gắn tiền lương với mức độ tự chủ tài chính của đơn vị

Dự thảo đặt cơ chế tiền lương của lao động hợp đồng trong mối liên hệ với khả năng tài chính và mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, việc chi trả tiền lương, chế độ, chính sách được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận và phù hợp với nguồn lực của đơn vị.

Các đơn vị có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện hợp đồng, bao gồm việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán chi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, dự thảo nêu rõ người lao động theo hợp đồng không thuộc biên chế và không nằm trong số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, thời gian làm việc theo hợp đồng được tính làm căn cứ để xếp lương theo vị trí việc làm nếu người lao động được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức. Việc xếp lương khi đó thực hiện theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Nghị định đang được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.