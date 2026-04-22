Luật sư công nhận 0,5 lần lương cơ sở/buổi: Mức bồi dưỡng chưa tương xứng

Linh hoạt cơ chế bồi dưỡng

Thảo luận tại Quốc hội về dự thảo Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công chiều 22/4, đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) cho biết, về tiêu chuẩn luật sư công, dự thảo đã thiết kế hệ thống tiêu chuẩn theo hướng chặt chẽ, đặc biệt là yêu cầu tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật. Đây là bộ lọc cần thiết để đảm bảo đội ngũ luật sư công có độ "chín" về chuyên môn ngay từ giai đoạn thí điểm, tránh tình trạng vừa làm vừa đào tạo lại.

Tuy nhiên để đảm bảo tính thống nhất và khả thi, đại biểu đề nghị cần làm rõ nội hàm của khái niệm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật. Thực tế triển khai cho thấy nếu quy định khá chung chung sẽ dẫn đến cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan.

Do đó, đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng cần cụ thể hóa theo hướng kinh nghiệm phải gắn với các hoạt động pháp lý trực tiếp như pháp chế, thanh tra, xét xử, kiểm sát, điều tra, thi hành án hoặc hành nghề luật sư.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung tiêu chuẩn về ngoại ngữ pháp lý đối với một số vị trí, đặc biệt là các luật sư công tham gia xử lý tranh chấp đầu tư thương mại quốc tế. Đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo khả năng làm việc độc lập trong môi trường pháp lý quốc tế. Ngoài ra, cần chú trọng hơn đến tiêu chí về năng lực thực tiễn và bản lĩnh nghề nghiệp.

“Luật sư công không chỉ là người nắm vững pháp luật mà còn phải có kỹ năng tranh tụng, tư duy phản biện và khả năng xử lý các tình huống phức tạp. Vì vậy đề nghị bổ sung các tiêu chí đánh giá gắn với kinh nghiệm xử lý vụ việc thực tế để lựa chọn đúng người đúng việc”, đại biểu Bình nêu rõ.

Về chế độ chính sách đối với luật sư công, đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng, mức bồi dưỡng như dự thảo tức là 0,5 lần mức lương cơ sở cho một buổi làm việc có thể chưa tương xứng với các vụ việc đặc biệt phức tạp, nhất là các tranh chấp quốc tế có giá trị lớn và yêu cầu chuyên môn cao.

Theo đại biểu, cần bổ sung cơ chế bồi dưỡng linh hoạt, cho phép áp dụng mức cao hơn trong các trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ. Bên cạnh đó, dự thảo chưa đề cập đến cơ chế khen thưởng tương xứng, trong khi đó có những vụ việc mà kết quả xử lý có thể mang lại lợi ích rất lớn cho nhà nước.

Vì vậy, đại biểu kiến nghị cần bổ sung quy định về khen thưởng đột xuất đối với luật sư công có thành tích xuất sắc vừa để ghi nhận vừa tạo động lực làm việc cho họ.

Chính sách đủ mạnh để giữ chân người có năng lực

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) cũng đồng quan điểm rằng cần có chính sách đủ mạnh để thu hút và giữ chân người có năng lực.

Đại biểu phân tích, dự thảo nghị quyết quy định bồi dưỡng vụ việc tính theo một buổi làm việc bằng 0,5 lần mức lương cơ sở là còn mang tính chất cơ học. Một vụ việc pháp lý không giống nhau về mức độ phức tạp, về sức ép, về trách nhiệm và giá trị bảo vệ lợi ích nhà nước. Nếu chỉ tính theo buổi làm việc thì rất dễ bị bình quân hóa, khó phản ánh đúng tính chất của từng vụ việc.

Vì vậy, bà Nga đề nghị giao Chính phủ quy định khung bồi dưỡng theo nhóm vụ việc, có tiêu chí xác nhận rõ ràng, có trần chi trả và cơ chế kiểm soát để vừa bảo đảm thu hút, vừa bảo đảm chặt chẽ về mặt chi ngân sách.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng nhấn mạnh về tư cách pháp lý của luật sư công. Theo đó, dự thảo nghị quyết đang thiết kế luật sư công là một chủ thể có hai tư cách pháp lý, vừa là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội nhân dân, sĩ quan công an nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, vừa là người được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, tham gia tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư và được cấp thẻ luật sư.

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung trong nghị quyết nguyên tắc xử lý xung đột giữa 2 hệ tiêu chuẩn này, đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể cơ chế phối hợp quản lý thẩm quyền xử lý vi phạm và giới hạn trách nhiệm của mỗi cơ quan quản lý đối với luật sư công.