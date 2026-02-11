Luật mới thay đổi chế độ thai sản khi nghỉ việc trước lúc sinh con?

Bà Anh (ngụ tỉnh Vĩnh Long) đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 10 năm, mới nghỉ việc vào tháng 9/2025.

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Chính phủ, bà Anh thắc mắc: “Tháng 11/2025, tôi sinh con, vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không? Tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, sinh con trước 35 tuổi có được hưởng chế độ gì không?”.

Lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh con vẫn có thể được hưởng chế độ thai sản (Ảnh minh họa: AI).

Trả lời bà Anh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết đối tượng và điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, là quy định mới nhất đang có hiệu lực.

Theo Khoản 2 Điều 50, lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con.

Khoản 3 Điều 50 quy định riêng đối với trường hợp lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ.

Trong trường hợp này, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con.

Khoản 5 Điều 50 quy định riêng đối với trường hợp lao động nữ sinh con phải nghỉ việc để điều trị vô sinh. Trong trường hợp này, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng liền kề trước khi sinh con.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Căn cứ quy định trên, trong trường hợp bình thường thì bà Anh nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng liền kề trước khi sinh là đủ điều kiện hưởng thai sản”.

Trong trường hợp bà Anh phải nghỉ việc dưỡng thai theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thì chỉ cần đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trong thời hạn 12 tháng liền kề trước khi sinh là đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp bà Anh phải nghỉ việc để điều trị vô sinh thì chỉ cần đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời hạn 24 tháng liền kề trước khi sinh là đủ điều kiện.

Về chế độ ưu đãi đối với phụ nữ sinh con trước 35 tuổi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long đề nghị bà Anh liên hệ với UBND cấp xã, nơi bà cư trú để được hướng dẫn cụ thể.