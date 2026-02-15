Bệnh viện tâm thần dụ người khỏe mạnh nhập viện để rút tiền bảo hiểm

Theo phóng sự điều tra của tờ Beijing News, phần lớn "bệnh nhân" tại các cơ sở tâm thần tư nhân ở thành phố Tương Dương (tỉnh Hồ Bắc) không có biểu hiện bất thường rõ rệt và hầu như không được điều trị.

Những người này cho biết họ đồng ý nhập viện vì được hứa hẹn "nằm viện miễn phí, bao ăn ở". Tại Trung Quốc, người bệnh phải tự chi trả một phần chi phí y tế, phần còn lại do bảo hiểm công chi trả.

Sau khi nhập viện, họ trở thành "cỗ máy kiếm tiền" cho bệnh viện. Cơ sở y tế sử dụng thông tin cá nhân của họ để lập khống các hạng mục điều trị, qua đó rút tiền từ quỹ bảo hiểm.

Một nhóm đàn ông "mắc bệnh tâm thần" đang chơi bài tại một trong những bệnh viện bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo (Ảnh: bjnews).

Tương Dương, thành phố 5,3 triệu dân, hiện có hơn 20 bệnh viện tâm thần, phần lớn mới mở trong vài năm gần đây. Khi phóng viên đóng giả người nhà bệnh nhân liên hệ hơn 10 cơ sở, tất cả đều khẳng định không thu tiền điều trị, chỉ yêu cầu đóng khoản nhỏ cho sinh hoạt phí.

"Điều chúng tôi mong là người nhà có thể ở đây lâu dài, muốn bao lâu cũng được", một nhân viên nói.

Đầu tháng 12, phóng viên xin vào làm điều dưỡng tại Bệnh viện Tâm thần Hồng An Tương Dương, nơi mới khai trương mùa hè năm ngoái, đang điều trị khoảng 50 người. Một điều dưỡng trưởng cho biết đa số bệnh nhân có triệu chứng rất nhẹ hoặc gần như không có.

Một số cụ già ngoài 70 tuổi không thể tự đi lại: "Họ coi đây như trung tâm dưỡng lão vì rẻ hơn nhiều so với viện dưỡng lão thông thường", điều dưỡng trưởng nói.

Một điều dưỡng khác thừa nhận bản thân cũng đang được "nhập viện", thông tin cá nhân được lưu trong hệ thống bệnh nhân nhưng không phải uống thuốc hay điều trị.

"Tôi ra vào tự do, làm việc như bình thường. Tôi hợp tác với họ để lừa cơ quan bảo hiểm", người này nói.

Trong hệ thống tính phí nội trú, phóng viên phát hiện một bệnh nhân nằm 90 ngày phải thanh toán 12.426 nhân dân tệ (khoảng 1.800 USD). Trong đó, tiền thuốc chỉ 500 tệ, còn hơn 6.000 tệ là chi phí các liệu pháp điều trị.

Tuy nhiên, bệnh nhân cho biết ông chỉ uống thuốc hàng ngày, chưa từng nghe tới các liệu pháp nói trên.

"Tôi chỉ uống thuốc, không tiêm truyền gì, giống như ở nhà", người này nói.

Một bệnh nhân nằm bất động trên giường tại một trong các bệnh viện. Họ thường chỉ được phép tiếp xúc tối đa với gia đình (Ảnh: bjnews).

Một bác sĩ tiết lộ trang thiết bị tại bệnh viện rất thiếu thốn. Nhiều cơ sở ở Tương Dương đăng ký với cơ quan bảo hiểm mức phí điều trị 130 tệ mỗi ngày cho mỗi bệnh nhân. Càng nhiều người nằm viện, thời gian càng dài, khoản bồi hoàn từ bảo hiểm càng lớn.

Nhân viên được thưởng hoa hồng 400-1.000 tệ cho mỗi "bệnh nhân" mới được tuyển.

Phóng viên cũng ghi nhận tình trạng điều dưỡng tát, đá và dùng ống nước đánh bệnh nhân tại Bệnh viện Hồng An. Tại Bệnh viện Chăm sóc Yiling ở thành phố Nghi Xương lân cận, nơi phóng viên từng làm việc ngắn hạn, tình trạng gian lận bảo hiểm và bạo hành cũng diễn ra tương tự.

Hai bệnh viện này tịch thu điện thoại của bệnh nhân, hạn chế liên lạc với gia đình và tìm mọi cách ngăn cản việc xuất viện.

Một người ở Bệnh viện Yiling suốt 5 năm nói: "Quy định ở đây rất nghiêm. Tôi không có tự do. Cảm giác như bị giam suốt 5 năm".

Ông Xu Yucai, chuyên gia cải cách y tế tại tỉnh Thiểm Tây, nhận định các bệnh viện tâm thần có thể gian lận một phần do mô hình hoạt động khép kín, khó bị giám sát từ bên ngoài. Ngoài ra, bệnh nhân thường thiếu khả năng tự chăm sóc và khó đánh giá mình có thực sự được điều trị hay không.

Sau khi phóng sự lan truyền trên mạng xã hội, thu hút 66 triệu lượt xem, dư luận Trung Quốc bày tỏ phẫn nộ.

Ngày 3/2, cơ quan y tế tại Tương Dương và Nghi Xương cho biết đã mở cuộc điều tra.