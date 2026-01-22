Cách tính lương hưu khi nghỉ trước tuổi trong năm 2026

Mức hưởng lương hưu bị trừ tỷ lệ khi nghỉ hưu sớm (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Bà Châu là giáo viên dạy học tại trường mầm non bán công từ năm 1988, đóng BHXH tự nguyện từ tháng 9/1999 đến năm 2002, đóng BHXH bắt buộc từ năm 2002 đến nay.

Bà Châu hỏi: “Bây giờ tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi thì cách tính lương hưu của tôi như thế nào?”.

Trả lời bà Châu, BHXH Việt Nam cho biết điều kiện nghỉ việc hưởng lương hưu được quy định tại Khoản 1 Điều 64 Luật BHXH năm 2024.

Theo đó, người lao động tham gia BHXH bắt buộc khi nghỉ việc có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tuổi nghỉ hưu năm 2026 trong điều kiện lao động bình thường như sau:

Nếu người lao động có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021) thì có thể nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định trong điều kiện lao động bình thường.

Ngoài ra, người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn nếu suy giảm khả năng lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 65 Luật BHXH năm 2024.

Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì được nghỉ hưu sớm hơn tuổi quy định tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động.

Nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi quy định.

Nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định.

Cách tính lương hưu

Theo BHXH Việt Nam, mức lương hưu hằng tháng được quy định tại Điều 66 Luật BHXH năm 2024.

Theo đó, mức lương hưu của lao động nữ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu của lao động nam được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Riêng đối với người lao động nghỉ hưu sớm vì suy giảm khả năng lao động quy định tại Điều 65 của Luật BHXH năm 2024, mức lương hưu được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Do bà Châu không cung cấp đầy đủ thông tin nên BHXH Việt Nam không có căn cứ để trả lời cụ thể trường hợp của bà. BHXH Việt Nam hướng dẫn bà Châu căn cứ vào quy định trên để tính lương hưu cho mình, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH gần nhất và cung cấp đầy đủ thông tin để được giải đáp.