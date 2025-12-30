Kho bạc Nhà nước đôn đốc chi trả quà Tết cho người dân đúng hạn

Để đảm bảo kinh phí quà tặng nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công văn số 12552 gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố về phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Nội bộ hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng tiếp tục được quán triệt thông qua Công văn số 12553, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện nhiều nội dung nghiệp vụ.

Tổng số đối tượng thụ hưởng là hơn 6,2 triệu người trên phạm vi toàn quốc với mức quà tặng là 400.000 đồng/người.

Không khí Tết tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Kho bạc Nhà nước, nhiệm vụ chi trả quà tặng được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, đòi hỏi từng công chức, người lao động tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành.

Kho bạc Nhà nước cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với Sở Tài chính hạch toán bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương cho ngân sách cấp tỉnh, đồng thời phối hợp với UBND cấp xã để chuyển nguồn ngân sách tỉnh xuống ngân sách xã theo phân bổ của địa phương.

Đối với hồ sơ thanh toán do UBND cấp xã gửi đến, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch phối hợp với ngân hàng thương mại để chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của người thụ hưởng nếu họ có tài khoản ngân hàng. Trong trường hợp người dân không có tài khoản, Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm ứng tiền mặt cho cơ quan chuyên môn cấp xã để chi trả trực tiếp.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản để bảo đảm nguồn tiền mặt phục vụ chi trả khi phát sinh nhu cầu rút.

Đồng thời, một tổ hỗ trợ đã được thành lập nhằm hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình triển khai. Các đơn vị bố trí công chức trực làm việc ngoài giờ, báo cáo ngay những vấn đề phát sinh để xử lý.

Kho bạc Nhà nước nhấn mạnh việc đưa quà Tết đến tay người dân không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang ý nghĩa lan tỏa chính sách an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Nhà nước.

Toàn hệ thống đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang đến một cái Tết Bính Ngọ 2026 ấm áp, nhân văn và ý nghĩa cho người dân cả nước trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV.