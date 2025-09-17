Lần đầu xác định nhóm nhân sự được hưởng hỗ trợ 5 triệu/tháng

Danh mục vị trí việc làm về chuyển đổi số

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP, lần đầu tiên đưa ra danh mục vị trí cụ thể áp dụng cho công chức và viên chức.

Theo dự thảo, các vị trí việc làm về chuyển đổi số được hưởng hỗ trợ phải là những người làm chuyên trách toàn thời gian, được bố trí thường xuyên, ổn định trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Những trường hợp kiêm nhiệm chỉ đảm nhận một phần nhiệm vụ chuyển đổi số bên cạnh công việc chính sẽ không thuộc diện được hưởng hỗ trợ.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên danh mục vị trí việc làm chuyển đổi số được quy định cụ thể, làm cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị xác định, bố trí nhân sự và lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, đối với công chức, danh mục vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số gồm 6 vị trí, chia thành 2 nhóm:

Nhóm quản lý công nghệ thông tin (bao gồm công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số) có 3 vị trí: chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp.

Nhóm quản lý giao dịch điện tử cũng có 3 vị trí tương tự.

Với viên chức, dự thảo đưa ra 7 vị trí chuyên trách, gồm 4 vị trí trong lĩnh vực công nghệ thông tin (từ hạng I đến hạng IV) và 3 vị trí trong lĩnh vực quản lý giao dịch điện tử (chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp). Các vị trí này đều đã được quy định mô tả công việc, tiêu chuẩn khung năng lực tại các Thông tư 08/2023, 09/2023 và 01/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dự thảo cũng quy định quy trình xác định vị trí việc làm hưởng hỗ trợ: Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp phải căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, rà soát xác định các vị trí chuyển đổi số, lập danh sách người đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định 179/2025/NĐ-CP.

Hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng cho người làm chuyên trách

Theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng. Khoản hỗ trợ này được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng, không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và sẽ áp dụng cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới.

Nghị định cũng quy định rõ các trường hợp không được tính hưởng hỗ trợ, như: nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên; nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ công tác; hoặc không đảm nhiệm công việc chuyên môn, nghiệp vụ chuyên trách liên quan đến chuyển đổi số trong thời gian từ một tháng trở lên.

Nguồn kinh phí chi trả hỗ trợ sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang; còn với viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập sẽ căn cứ theo loại hình tự chủ tài chính của đơn vị (nguồn thu sự nghiệp, ngân sách cấp hoặc nguồn hợp pháp khác).

Việc xác định rõ ràng danh mục vị trí việc làm chuyển đổi số được đánh giá sẽ tạo cơ sở thống nhất trong tổ chức thực hiện, bảo đảm chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước một cách chuyên nghiệp, bền vững.

Hiện dự thảo Thông tư đang được Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến trước khi hoàn thiện và ban hành chính thức trong năm 2025.