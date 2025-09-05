Lần đầu có Kiến trúc sư trưởng làm chiến lược khoa học công nghệ cấp tỉnh

Theo Nghị định về Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng, Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh là người chủ trì tham mưu, xây dựng khung kiến trúc triển khai các nhiệm vụ thuộc hệ thống chiến lược trọng yếu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở địa phương.

Vị trí này được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa giới nghiên cứu - doanh nghiệp - cơ quan quản lý, giúp địa phương có một bản thiết kế rõ ràng cho phát triển khoa học và công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện.

"Nhạc trưởng" điều phối hệ sinh thái địa phương

Ứng viên Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Ngoài các tiêu chí chung như có trình độ đào tạo phù hợp, uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng viên cần có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực này.

Họ phải từng chủ trì hoặc tham gia chính ít nhất một chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hoặc chuyển đổi số có phạm vi tác động ở cấp địa phương; đồng thời có kinh nghiệm tham gia xây dựng hoặc tư vấn chính sách. Một tiêu chí quan trọng khác là năng lực xây dựng và điều phối lộ trình công nghệ, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có tính đổi mới sáng tạo và rủi ro cao, cùng khả năng hợp tác quốc tế.

Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh không chỉ dừng ở vai trò tham mưu. Họ có trách nhiệm thiết kế khung kiến trúc phát triển khoa học - công nghệ của địa phương, đồng thời điều phối việc triển khai các chương trình, dự án để bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Họ được quyền đề xuất giải pháp công nghệ, yêu cầu các đơn vị liên quan giải trình chuyên môn, tiếp cận dữ liệu phục vụ công việc. Trường hợp có bất đồng về kỹ thuật, Kiến trúc sư trưởng được quyền bảo lưu ý kiến chuyên môn và báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh. Như vậy, họ vừa là người hoạch định, vừa là “nhạc trưởng” điều phối hệ sinh thái khoa học công nghệ tại địa phương.

Chính sách đãi ngộ đặc thù

Nhận thức được vai trò đặc biệt này, Nghị định dành một cơ chế đãi ngộ riêng cho Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh. Mức lương và thu nhập sẽ được thỏa thuận theo mặt bằng thị trường, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ. Ngoài ra, họ được thưởng tối đa 5 tháng lương khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 tháng khi hoàn thành, và nhận một khoản hỗ trợ ban đầu bằng 1 tháng lương khi bắt đầu công việc.

Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh có thể lựa chọn bộ phận giúp việc tối đa 3 người; được bố trí nhà ở công vụ hoặc hỗ trợ thuê nhà, phương tiện đi lại, điều kiện làm việc tương đương chuyên gia cao cấp bậc 3. Họ cũng được cấp kinh phí khảo sát, nghiên cứu trong và ngoài nước, tham gia hợp tác quốc tế, cùng các chính sách về bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, chính sách cho gia đình.

Đối với người Việt Nam ở nước ngoài hoặc chuyên gia quốc tế, chính sách mở rộng thêm quyền lợi về xuất nhập cảnh, thị thực và thẻ tạm trú. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Kiến trúc sư trưởng là cán bộ, công chức trong nước có thể được xem xét bố trí vị trí cao hơn hoặc tiếp nhận vào chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Nhà nước.