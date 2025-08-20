Đổi mới mô hình đơn vị sự nghiệp công để quản lý viên chức hiệu quả

Bộ Nội vụ vừa hoàn thành lấy ý kiến dự thảo Luật viên chức (sửa đổi), trong đó có một số nội dung đề cập đến việc đổi mới mô hình tổ chức đơn vị sự nghiệp.

Về phân loại đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề xuất theo lĩnh vực cung cấp, sẽ bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công thiết yếu và đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công không thiết yếu.

Theo mức độ tự chủ tài chính sẽ bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần; đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động.

Bộ Nội vụ đề xuất đối với đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công thiết yếu, Nhà nước quản lý và chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp các dịch vụ công thiết yếu; quy hoạch và phát triển đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công thiết yếu trong từng lĩnh vực; có cơ chế để khuyến khích, nâng cao mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích đơn vị sự nghiệp phát triển phục vụ nhân dân, các nhiệm vụ về nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật được nhà nước giao và hỗ trợ kinh phí; tạo môi trường để khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công thiết yếu; xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với loại hình đơn vị và lĩnh vực hoạt động.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công không thiết yếu, bảo đảm cơ chế để đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công không thiết yếu hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về mô hình tổ chức, tài chính và nhiệm vụ; tạo môi trường bình đẳng, cạnh tranh với khu vực tư; thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ theo đặt hàng hoặc đấu thầu trên cơ sở kết quả sản phẩm đầu ra hoặc dịch vụ đã hoàn thành.

Bộ Nội vụ cho rằng đề xuất mới này sẽ góp phần xây dựng cơ chế quản trị đội ngũ trên cơ sở đổi mới mô hình tổ chức, phân định rõ đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công thiết yếu và đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công không thiết yếu. Ngoài ra, quy định mới cũng hướng tới đẩy mạnh cơ chế phân cấp cho đơn vị sự nghiệp để từng đơn vị sự nghiệp phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo phát huy và làm tăng mức độ tự chủ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp tự chủ ở mức độ cao được quyền quyết định về số lượng người làm việc, tăng mức độ tự chủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, quy hoạch, bổ nhiệm cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Không những vậy, các đề xuất góp phần đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, trao quyền gắn với trách nhiệm đóng góp cho xã hội; bổ sung cơ chế để hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo đó, các quy định về tuyển dụng, đánh giá, sử dụng... được thực hiện linh hoạt, phù hợp với từng ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ lưu ý rằng cần có cơ chế kiểm soát để tránh xung đột lợi ích hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả công việc chính tại đơn vị.