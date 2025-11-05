Bộ Nội vụ công bố chiến lược xây dựng nền tảng quản trị thông minh

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định Chiến lược dữ liệu của Bộ đến năm 2030.

Nguồn lực cốt lõi thúc đẩy quản lý nhà nước

Theo đó, chiến lược dữ liệu của Bộ Nội vụ nêu rõ, đến năm 2030, dữ liệu này trở thành tài sản chiến lược của ngành Nội vụ được tích hợp liền mạch và an toàn vào không gian dữ liệu quốc gia.

Dữ liệu không chỉ là nền tảng cho quản trị ngành Nội vụ thông minh mà còn là tài sản số quốc gia, được khai thác hiệu quả để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Đây là nguồn lực cốt lõi thúc đẩy công tác quản lý nhà nước của Bộ, góp phần tạo ra các giá trị, dịch vụ dữ liệu mới, minh bạch, hiệu quả và phục vụ toàn diện người dân, doanh nghiệp và tổ chức.

Tiếp đến, việc xây dựng và phát triển dữ liệu ngành Nội vụ thống nhất, tích hợp, tin cậy và an toàn.

Bộ Nội vụ xác định người dân, doanh nghiệp, tổ chức làm trung tâm; bảo đảm các hoạt động chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và nghiệp vụ công tác của Bộ Nội vụ được thực hiện dựa trên dữ liệu và bằng công nghệ số.

Về mục tiêu tổng quát, chiến lược dữ liệu đặt ra yêu cầu xây dựng và phát triển hệ sinh thái dữ liệu ngành Nội vụ hiện đại, đồng bộ, an toàn, gắn kết chặt chẽ với Chiến lược dữ liệu quốc gia.

Thứ trưởng Trương Hải Long chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành lĩnh vực Nội vụ (Ảnh: Trung Kiên).

Đồng thời, triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành Nội vụ với nhau và với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua nền tảng kết nối, tích hợp, chia sẻ.

Điều này hướng đến mục tiêu hình thành hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định, an toàn, bảo mật; thực hiện điều phối, phân tích, phát triển, khai thác, đổi mới sáng tạo về dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Mục tiêu tiếp theo là hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất đối với lĩnh vực Nội vụ. Triển khai các công cụ, phần mềm hệ thống hiện đại giúp phân tích, chia sẻ, liên thông, kết nối dữ liệu trong ngành Nội vụ và giữa ngành Nội vụ với các lĩnh vực thuộc bộ, ngành khác.

Đến năm 2030 hướng tới việc sử dụng dữ liệu như công cụ quan trọng trong hoạch định chính sách và ra quyết định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy Chính phủ số, công dân số và xã hội số...

Bên cạnh những mục tiêu chung và cụ thể, Bộ Nội vụ còn xây dựng nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng quy chế, quy định, phát triển dữ liệu ngành Nội vụ, phát triển dữ liệu phục vụ kinh tế số, xã hội số, phát triển hạ tầng dữ liệu...

Dữ liệu đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"

Liên quan đến phát triển dữ liệu ngành Nội vụ, chiến lược nêu rõ việc tiến hành rà soát, đánh giá lại các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ để cập nhật, sửa đổi, bổ sung, hợp nhất hoặc đưa ra ngoài chương trình, kế hoạch các cơ sở dữ liệu không khả thi, tránh dư thừa, lãng phí.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ bảo đảm dữ liệu được tạo lập tuân thủ theo định dạng máy đọc được, sẵn sàng khả năng chia sẻ, khai thác, sử dụng một cách dễ dàng và dữ liệu có chất lượng cao theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Nội dung trọng tâm của chiến lược là tích hợp, đồng bộ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh duy trì việc cập nhật, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ và cung cấp dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, Bộ Nội vụ cũng cần hoàn thiện và đưa vào vận hành chính thức Cổng dữ liệu mở của Bộ Nội vụ, nhằm cung cấp các bộ dữ liệu mở có chất lượng và giá trị khai thác cao, mở dữ liệu theo quy định của pháp luật để phục vụ chuyển đổi số toàn diện...