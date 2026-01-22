Hơn 100.000 hộ gia đình được hỗ trợ từ 2 đến 5 triệu đồng

Ngày 21/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã công bố kế hoạch phân bổ nguồn lực từ Quỹ cứu trợ tỉnh, nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025, với tổng kinh phí dự kiến hơn 214 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, gần 4.300 hộ nghèo, cận nghèo sẽ nhận được mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ, tổng cộng hơn 21 tỷ đồng. Hơn 96.000 hộ dân khác (không thuộc diện nghèo, cận nghèo) bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ cũng sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ, với tổng số tiền gần 193 tỷ đồng.

Mưa lũ nhấn chìm gây hư hỏng nhiều tài sản của người dân tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ phân bổ gần 19 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ khác, bao gồm cung ứng rau “0 đồng” cho người dân vùng lũ và bình ổn giá; hỗ trợ thuốc, vật tư y tế, hóa chất, vaccine với số tiền hơn 8,9 tỷ đồng; hỗ trợ trang thiết bị dạy học cho các trường bị thiệt hại và bổ sung kinh phí mua đồng phục học sinh.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định quy định tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Các hộ có nhà bị sập hoàn toàn sẽ nhận 60 triệu đồng; hộ có nhà bị ngập, sập một phần hoặc hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Về đời sống, mỗi nhân khẩu thuộc hộ có nhà bị ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt và gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng. Học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ có nhà bị ngập được hỗ trợ 500.000 đồng/em để mua sách vở, đồ dùng học tập.

Tính đến giữa tháng 1, các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa đã giải ngân hơn 468 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào giữa tháng 11/2025 đã gây ra những thiệt hại nặng nề: 22 người tử vong, hơn 1.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng, cùng nhiều công trình hạ tầng và hoa màu bị tàn phá. Tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh ước tính hơn 5.000 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại trong các hộ gia đình).