Hà Nội tiết kiệm hơn 1.650 tỷ đồng/năm nhờ tái cấu trúc thủ tục hành chính

Cắt giảm mạnh chi phí tuân thủ từ tái cấu trúc 293 thủ tục

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc thủ tục hành chính của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, đến ngày 23/12, thành phố đã hoàn thành xây dựng và phê duyệt phương án tái cấu trúc đối với 293 thủ tục hành chính thiết yếu, phát sinh số lượng hồ sơ lớn hằng năm. Đây là các thủ tục được lựa chọn ưu tiên theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, tập trung vào các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Báo cáo cho thấy, trước khi tái cấu trúc, tổng chi phí tuân thủ của 293 thủ tục này ước tính khoảng hơn 2.306 tỷ đồng mỗi năm. Sau khi áp dụng phương án tái cấu trúc, chi phí tuân thủ giảm xuống còn khoảng 654 tỷ đồng mỗi năm. Như vậy, số tiền tiết kiệm được lên tới hơn 1.652 tỷ đồng mỗi năm, tương đương mức giảm 71,64% chi phí tuân thủ xã hội.

Khối lượng hồ sơ phát sinh từ 293 thủ tục này được xác định ở mức trung bình gần 2,39 triệu hồ sơ mỗi năm. Việc cắt giảm chi phí không chỉ đến từ việc đơn giản hóa quy trình mà còn từ việc thay đổi căn bản cách thức giải quyết thủ tục, chuyển từ mô hình dựa nhiều vào hồ sơ giấy sang mô hình khai thác và tái sử dụng dữ liệu điện tử.

Sau khi tái cấu trúc, Hà Nội tiết kiệm được hơn 1.652 tỷ đồng mỗi năm (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn).

Giảm hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian đi lại của người dân

Một trong những nội dung trọng tâm của quá trình tái cấu trúc là cắt giảm và thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu. Theo báo cáo, tổng cộng 72 loại tài liệu đã được cắt giảm trên cơ sở thay thế bằng dữ liệu điện tử; nhiều giấy tờ không còn phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước cũng được loại bỏ.

Cùng với đó, 95 thủ tục hành chính được điều chỉnh từ yêu cầu nộp bản sao chứng thực sang bản sao thông thường, do được đánh giá có rủi ro pháp lý thấp và không ảnh hưởng lớn đến quyết định giải quyết thủ tục. Việc này giúp giảm áp lực cho khâu chứng thực, đồng thời hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần chỉ để hoàn thiện hồ sơ.

Báo cáo cũng cho biết, tổng thời gian đi lại để nộp hồ sơ và nhận kết quả của người dân, doanh nghiệp được cắt giảm ước tính hơn 15,1 triệu giờ mỗi năm. Nếu trước đây, trung bình mỗi hồ sơ cần khoảng 4 lượt đi lại, tương đương 8 giờ di chuyển, thì sau tái cấu trúc, nhiều thủ tục chỉ cần thao tác trực tuyến tại nhà trong khoảng 0,5-1 giờ.

Những thay đổi này được áp dụng rõ nét ở các nhóm thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ như đất đai, hộ tịch, tư pháp, y tế, lao động - việc làm, xây dựng, đầu tư. Việc chuyển từ "trực tuyến hình thức" sang trực tuyến toàn trình giúp người dân có thể hoàn tất thủ tục mà không phải đến cơ quan nhà nước để đối chiếu hay bổ sung giấy tờ.

Áp dụng đồng loạt từ năm 2026, tạo nền tảng cho chính quyền số

Theo báo cáo, toàn bộ 293 thủ tục hành chính đã được phê duyệt phương án tái cấu trúc sẽ được công bố áp dụng từ ngày 1/1/2026. Các phương án được xây dựng theo lộ trình hai giai đoạn, phù hợp với điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin hiện nay và khi hoàn thành kết nối đầy đủ.

Để phục vụ tái cấu trúc, thành phố đã xác định nhu cầu kết nối với 23 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị. Việc làm rõ yêu cầu kết nối được coi là nền tảng để thực hiện nguyên tắc "một lần khai báo - nhiều lần sử dụng", giảm tối đa việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có.

Báo cáo cũng nêu rõ, việc tái cấu trúc thủ tục hành chính không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp về kinh tế mà còn góp phần thay đổi phương thức quản lý nhà nước, giảm áp lực cho bộ phận một cửa, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan.

Với mức tiết kiệm hơn 1.650 tỷ đồng mỗi năm, việc tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính được đánh giá là bước đi có tác động lớn, tạo dư địa giảm chi phí xã hội, đồng thời đặt nền móng cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình một cách thực chất trong thời gian tới.